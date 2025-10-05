バナナ・リパブリックから新作♡上質ウールが彩る秋冬コレクション
1978年に創業したバナナ・リパブリックから、この秋も上質なイタリアンウールを使用した新作コレクションが登場しました。ビジネスから休日まで幅広く活躍するスーチングスタイルは、タイムレスなシルエットにトレンドのカラーを加え、さらに洗練された仕上がりに。全国のストアや公式オンラインストアで展開される注目アイテムをチェックしてみませんか♡
タイムレスなウールブレザー
エッセンシャル イタリアン ウールブレザー
「エッセンシャル イタリアン ウールブレザー」（42,000円）は、ノッチドラペルをあしらったスリムフィットデザイン。体に沿った美しいラインを描き、フォーマルにもデイリーにも活躍します。
イタリア・マルゾット社製のウール生地を使用し、適度なストレッチと通気性、シワになりにくい特性を備えた一着です。
選べる3シルエットのパンツ
ハイライズ スリム イタリアンウール アンクルパンツ
ハイライズ モダンストレート イタリアン ウールパンツ
ハイライズ ワイドレッグ イタリアンウール パンツ
パンツは20,000円～22,000円で3型を展開。
すっきりと穿ける「ハイライズ スリム イタリアンウール アンクルパンツ」（20,000円）とゆとりを持たせた「ハイライズ モダンストレート イタリアン ウールパンツ」（20,000円）。
そしてリラックス感漂う「ハイライズ ワイドレッグ イタリアンウール パンツ」（22,000円）。自分らしいシルエットが見つかります♪
秋の装いを格上げする新コレクション
バナナ・リパブリックのイタリアンウールコレクションは、ブレザーからパンツまでトータルで楽しめる万能アイテム♡
ブラックやネイビーに加え、サドルブラウンやエスプレッソブラウンなどの新色が秋のコーデに華を添えます。
全国の店舗と公式オンラインストアで手に入るので、オンもオフも洗練されたスタイルを叶えてみてください。