将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）が、10月3・4の両日、東京都渋谷区の「セルリアンタワー能楽堂」で行われた第38期竜王戦七番勝負第1局で挑戦者の佐々木勇気八段（31）に勝利した。意表の横歩取りとなったものの、圧巻の対応力を見せつけ快勝。解説を務めた竜王経験者の森内俊之九段からも「藤井竜王の快勝譜と言っていいのでは」と絶賛した。

【映像】形勢グラフにも注目…藤井竜王の“快勝譜”

2期連続の同カードとなった今期の竜王戦。このシリーズでは、藤井竜王が5連覇で付与される“永世竜王”の称号獲得にも挑んでおり、初タイトルを狙う佐々木八段との再戦に大きな注目が集まっていた。

開幕局で後手番となった佐々木八段が用意した作戦は、意表の横歩取り。自身にとっても公式戦で7年ぶりの採用となったが、「藤井竜王にはいろいろな戦型を試しているが、横歩取りを指したことがなかったのでぶつけてみようと思っていた」。藤井竜王は「戦型はどれもあり得るのかなと考えていた」とし、可能性のひとつだったようだ。

藤井竜王は序盤の岐路で、飛車を引く穏やか路線を選択。過去のタイトル戦でも指されたことはあるものの、藤井竜王、佐々木八段にとっては実戦例はないもので、両者の描く構想に大きな注目が集まっていた。力戦の将棋へと展開したが、藤井竜王は長考を重ねながらも着実にポイントを積み重ねてリードを拡大。一度も形勢を損ねることなく押し切り、最後まで緩みのない指し回しで快勝を飾った。

ABEMAで解説を務めた森内九段は、「佐々木八段は意欲的な珍しい作戦を用意してきたが、藤井竜王の対応が緻密で冷静、練り上げられたものだった。駒がぶつかる前の段階で優位を決めてしまった」とコメント。「藤井竜王を称えるしかない内容だった。快勝譜と言っていいと思う」と総括していた。

シリーズ第2戦は10月16・17日に福井県あわら市の「あわら温泉 美松」で行われるほか、月内には第3局も予定されている。並行して行われている王座戦五番勝負にも臨む藤井竜王にとっては、過酷なスケジュールとも戦うこととなる。

森内九段は、「藤井竜王は大変だと思うが、この1勝により気持ちよく第2局以降にも臨むことができるのでは」。また、佐々木八段に対しても「開幕局は相手にうまく指されてしまって良いところが出なかったが、期するものはあると思う。誰でもこういった負け方はある。昨年も佐々木八段の研究や実力が発揮されてシリーズが盛り上がったので、期待したい」と両者に温かなエールを送っていた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）