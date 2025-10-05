直後に犠飛で3失点目を許す原因に

【MLB】フィリーズ ー ドジャース（日本時間5日・フィラデルフィア）

ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、フィリーズとの地区シリーズ第1戦に「1番・投手」で投打同時出場。2回にリアルミュートに先制を許す適時三塁打を浴びたが、この際のテオスカー・ヘルナンデス外野手の緩慢な動きに批判が出ている。

初回は3者凡退に抑えた大谷だが、2回に先頭のボームを四球で歩かせると、続くマーシュには中前打を打たれて無死一、二塁のピンチに。ここでリアルミュートに右中間を破る適時三塁打を浴びて2点を先制された。さらに1死からベイダーにも左犠飛で3失点となった。

だが、リアルミュートの三塁打でT・ヘルナンデスの打球の追い方に批判が起きている。途中で打球に追いつくのを諦めたのか全力疾走せず、右中間を破った打球はフェンスへ到達。中堅のパヘスが処理するも、リアルミュートは三塁まで進んだ。結果的には犠飛で3点目を失うことになり、傷口を広げてしまった。

T・ヘルナンデスはレギュラーシーズン中も拙守に批判を浴びることがあった。地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」のビル・プランケット記者は「T・ヘルナンデスはリアルミュートを二塁打に抑えるために、（努力の面で）もっとできたはずだ。間違いなくそう思える」と苦言。地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のドジャース番ジャック・ハリス記者もT・ヘルナンデスの守備の動きについて「それが三塁に進ませた原因」と言及し、ベイダーの犠飛を許す形となったと指摘した。（Full-Count編集部）