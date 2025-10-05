「誰が出ても負ける気がしない」３連勝で決勝T進出！ U-20日本代表キャプテンがチームの団結力に自信「最高ですよね」【U-20W杯】
船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は、チリで開催されているU-20ワールドカップのグループステージで３連勝を飾り、首位で決勝トーナメント進出。キャプテンのDF市原吏音は現地10月4日、オンラインでの取材に応じ、チームの現状について語った。
誰が出ても高いパフォーマンスを発揮できている要因について市原は、チームの充実ぶりを口にした。
「誰が出ても負ける気がしない。こないだ初めてベンチから見ましたけど、安心して見てられましたし、本当にいい練習がそれをさせてんのかなと思っています。みんな自信を持ってやってますし、どうしても出る出れないがあるので、悔しい思いをする選手も半分ぐらい出てきますけど、その気持ちを押し殺してチームのために声出したり、率先して行動してくれる選手がもう全員なので。
だからチリ戦もエジプト戦も結構、苦しい展開多かったなかで、ピッチの中だけじゃなくて、ベンチの選手が声かけてくれたり、点を取った時に一緒に喜んでくれたりが、よりチーム力も上がる１つの大きい力になっていると思います」
また、グループステージ３試合を無失点で終えた堅守にも言及した。
「まずは最終ライン、キーパーも含めて、やるべきことを徹底してやっていて、集中力がかけていない。１対１でまず負けないってところは、キーパーと最終ライン全員できています。無失点は、最終ラインだけじゃなくて全員で作り上げるもの。前線の選手が追いかけてくれたり、セットプレーになった時に全員で声を出して一体感持って守りきれるところがいいのかなと思います」
ともに戦う守備陣やGKのプレーぶりについて問われると、称賛の言葉を惜しまなかった。
「いや、最高ですよね。ピサノ選手の好セーブが日本を救ってくれてますし、本当にこのあいだも荒木が止めてくれたり。全員、誰ひとり海外の選手に劣っていないというか、全員が世界一の選手と１対１でやり合えている。これがでかいのかなと思います」
選手全員が世界の舞台でも物おじしない。総力戦で頂点を目ざして駆け上がる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
