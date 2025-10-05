「ナ・リーグ・地区シリーズ、フィリーズ−ドジャース」（４日、フィラデルフィア）

ドジャースの大谷翔平投手は３点を追う三回の第２打席で見逃し三振。一塁へ歩きかけたが球審のストライクコールに首を振りながらベンチへ戻った。

先頭のロートベットが死球で出塁。左前腕にツーシームを受け、ベンチからロバーツ監督とトレーナーが出てくるなど、状態が危ぶまれたがプレーを続行。無死一塁で打席に入った大谷。初球の変化球を見送り、２球目のスライダーにはバットが止まった。

この打席は最初からバットを少し短く持っていた中、３球目のツーシームには空振り。４球目はチェンジアップを見極めて平行カウントに持ち込んだ。５球目の外角低めフォーシームにも手を出さずフルカウント。６球目は右足のつま先に自打球を当てた。７球目はアウトローのフォーシームに手が出ず見逃し三振。一塁へ歩きかけたが、ストライクの判定に思わず天を仰ぎ、首をかしげながらベンチへ戻った。

大谷は第１打席でサンチェスの変化球を捉えきれず空振り三振。投手では二回に先頭への四球からピンチを作り、リアルミュートの２点三塁打などで一挙３点を失っていた。