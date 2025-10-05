レンジャーズは4日（日本時間5日）、スキップ・シューメーカー氏（45）を新監督として迎えると発表した。4年契約で合意とAP通信が報じている。

シューメーカー氏は今年1年間、レンジャーズでシニア・アドバイザー（上級顧問）を務めており、当初から大ベテランのブルース・ボウチー前監督の後継者と目されていた。

シューメーカー氏はマーリンズを率いた2023年にナ・リーグ最優秀監督賞を受賞。その年、マーリンズは84勝78敗で球団史上4度目のポストシーズン進出を果たした。レンジャーズのクリス・ヤング編成本部長は「スキップはこの1年、野球運営部門の上級顧問として情熱的に取り組んできた。彼のように球界で高く評価される人物が監督に就くのは我々にとって幸運」と話している。MLBではこのオフ、8球団が監督人事の空席を抱えていたが、レンジャーズが最初に新監督を決定した。

シューメーカー氏が率いることになるレンジャーズは今季、球団史上初めてチーム防御率3.47でメジャー1位を記録。先発陣にジェーコブ・デグロム、ネーサン・イオバルディ、ジャック・ライターらがいる。一方、打撃陣は打率.234でメジャー26位、得点684で22位にとどまっている。