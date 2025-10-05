プロレスリング・ノアは１１日に両国国技館で「ＷＲＥＳＴＬＥ ＯＤＹＳＳＥＹ」を開催する。

メインイベントはＧＨＣヘビー級王者・ＫＥＮＴＡへ秋の最強決定戦「Ｎ―１ ＶＩＣＴＯＲＹ」を初優勝した「Ｔ２０００Ｘ」チェアマンのマサ北宮が挑戦する。北宮は、８・３神戸サンボーホール大会で黒の軍団「Ｔ２０００Ｘ」へ電撃加入し「チェアマン」を名乗った。スポーツ報知は、デビュー１４年、ノア所属から１１年目で初の最高峰奪取へ挑む北宮を直撃。決戦を前にヒールターンした真意を激白した。

９・２３後楽園ホール。「Ｎ―１」優勝戦でジャック・モリスを破り覇者となった北宮はマイクを持って超満員札止めの客席へ言い放った。

「会社の言いなりになって馬車馬のように働いても、結果なんか出ねえんだよ！そんなもんシカトしてな」

この言葉は、観客へのメッセージよりも自らへ向けた本心だった。

「会社の言いなりにになって身を粉にして働いても結果が出ないっていうのは、まさに俺のことだよ。選手会長をやれと言われ、スカウティング部長もやれと言われ、試合がない日もセミナー開いたり、それに向けて稼働していた…それもすべてタダ働きでな。そんなことをやっても結果は出ない。だったら、自分の中にある正義を貫く―そう決心した」

健介オフィスから２０１４年４月にノアへ移籍。以後、現在も保持するＧＨＣタッグ王座は８度奪取したが、最高峰のＧＨＣヘビーは１６年９月２３日に杉浦貴への初挑戦から８度も挑んだがすべて失敗した。その裏側で会社に命じられ「選手会長」「スカウティング部長」の裏方を務めた。ノアのためにリング内外で「身を粉にして働いた」がシングル王座は、ＧＨＣヘビーはおろか、ナショナル王座も奪取できなかった。もちろん、自らの実力不足はある。しかし、それ以上に会社のために働いたことで肝心のファイトに支障を支障をきたし結果が出なかった。

「それまでの俺は自分がやりたいことを我慢してノアに尽くしていた。だけど、我慢は良くないってことに気がついた。俺が思う正義を貫くためにチェアマンとしてノアを支配するべくＴ２０００Ｘへ入ったんだ」

理由はもうひとつあった。それは「マサ斎藤」だった。

「Ｔ２０００Ｘの源流をたどるとオリジナルは、マサさんなんだ」

２０１１年に「健介オフィス」でデビューした。そこには「選手アドバイザー」としてマサ斎藤がいた。１９６４年の東京五輪にレスリング日本代表で出場した明大を卒業後の６５年に「日本プロレス」へ入門。翌６６年に豊登とアントニオ猪木が設立した「東京プロレス」へ移籍も半年あまりで崩壊。以後、単身渡米し本場のマットでその実力と強さでトップヒールに駆け上がった。リングを離れれば、温厚な人柄で多くのレスラーから絶大な信頼を得ていたレジェンド。北宮は、入門直後からマサの薫陶を受けレスラーとしての魂を注入された。

「マサさんに一番よく言われたのが『プロレスは闘いだ』っていう言葉だった。俺たちがやっているのは闘いだ。対戦相手との闘いもあるし、お客との闘いもあるし、知らない世間との闘いもある。『全部が闘いだ』と言ってた。プロレスは『エンターテインメントと言われているけど根源にある闘いを忘れるな』とず〜っと言ってた」

マサの魂を受け継ぐべく許しを得て２０１６年４月にリングネームを本名の「北宮光洋」から「マサ北宮」へ改名。コスチュームもマサと同じ「ＪＡＰＡＮ」と書かれたロングタイツを着用。マサの必殺技「監獄固め」、ひねりを加えたバックドロップを「サイトースープレックス」と命名し、闘いを通じ敬意をささげてきた。

そして「Ｔ２０００Ｘ」の源流は、北宮が明かしたように「マサ斎藤」にある。「Ｔ２０００Ｘ」は、蝶野正洋が９９年に新日本プロレスで結成した「Ｔ２０００」をオマージュし昨年１０月にスタートした。「Ｔ２０００」は、蝶野が９７年に米「ＷＣＷ」で席巻していたハルク・ホーガンが率いる「ｎＷｏ」に加入しその後、発足した「ｎＷｏジャパン」に由来する。この蝶野と「ｎＷｏ」を結びつけたのがマサ斎藤だった。「マサさんの顔がなかったらｎＷｏはなかった」と蝶野が公言するようにマサの米国マットでの絶大な信頼。そしてホーガンとの強いパイプが蝶野の「ｎＷｏ」入りを実現した。

つまり、マサ斎藤の存在がなければ「ｎＷｏジャパン」はなく、その後の「Ｔ２０００」もない。「Ｔ２０００Ｘ」は、「マサ斎藤」へたどり着くのだ。偉大なるレジェンドは、２０１８年７月１４日、パーキンソン病のため７５歳で亡くなった。真夏の告別式。出棺で北宮は、ひつぎを担ぎ感謝をささげた。

「そういう意味で今の俺は、運命だったかもな」

北宮は、つぶやいた。そして「マサ北宮」へ改名する時に告げられた言葉を明かした。

「マサさんは、『俺の名前は好きに使っていい』と言ってくれた。そして、こう言われたよ。『１００万人に１人のレスラーになれ』と」

１００万分の１になるために決断した「Ｔ２０００Ｘ」だった。同時に心に秘めていた師匠へのあふれるオマージュを解き放った。ヒールターンで師匠・佐々木健介の必殺技「ストラングルホールドγ」をフィニッシュホールドで使っているのだ。モリスとの「Ｎ―１」優勝戦では、健介の得意技「フェイスクラッシャー」もさく裂し勝利につなげた。

「大尊敬している師匠の技を俺が使うのは、あまりにもおこがましいと思っていた時期もあったのかもしれない。ただ、この業界で（師匠の技を）使えるのは俺ぐらい。佐々木健介の技は大事にしている自負はある。だからこそ、フィニッシュにしている。ただのまねごとじゃない」

１０・１１両国。９度目のＧＨＣ挑戦。王者のＫＥＮＴＡは、言うまでもなく小橋建太を師と仰ぐ。２人の師匠は２００５年７・１８東京ドームで合計２００発のチョップでドームの天井を揺るがせた。

今も語り継がれる伝説マッチから２０年後に現実となった「ＫＥＮＴＡ ｖｓ マサ北宮」。互いに師匠への思いを秘めながら先人を超える歴史への挑戦でもある。旗揚げ２５年。プロレスリング・ノアの過去、現在、未来…すべてを語る上でこれほどふさわしいメインイベントはない。

（敬称略。取材・書き手 福留 崇広）

◆１０・１１両国大会全対戦カード

▼ＧＨＣヘビー級選手権試合

王者・ＫＥＮＴＡ ＶＳ 挑戦者・マサ北宮

▼ＧＨＣジュニアヘビー級選手権試合

王者・高橋ヒロム ＶＳ 挑戦者・Ｅｉｔａ

▼スペシャルタッグマッチ

棚橋弘至、清宮海斗 ＶＳ 丸藤正道、拳王

▼スペシャルシングルマッチ

藤田和之 ＶＳ 鈴木みのる

▼ＧＨＣジュニアヘビー級タッグ選手権試合

王者組・ドラゴン・ベイン、アルファ・ウルフ ＶＳ 挑戦者組・ダガ、小田嶋大樹

▼タッグマッチ

杉浦貴、シュン・スカイウォーカー ｗｉｔｈ ＯＺＡＷＡ ＶＳ 遠藤哲哉、ＨＡＹＡＴＡ

▼ＮＯＡＨ ｖｓ ＷＷＥ／ＮＸＴ

ジャック・モリス、佐々木憂流迦 ＶＳ チャーリー・デンプシー、ハーレム・ルイス

▼タッグマッチ

ガレノ、晴斗希 ＶＳ 征矢学、菊池悠斗

▼シングルマッチ

宮脇純太 ＶＳ カイ・フジムラ