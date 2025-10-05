今回は、妊婦健診で夫が支払いを拒否した結果、起きたことについてのエピソードを紹介します。

財布を家に忘れてきてしまい…

「ある時妊娠が発覚し、結婚しました。夫は私の妊娠を喜んでいるようには見えませんでしたが、突然のことで動揺しているんだと思い、気にしないようにしたんです。

そしてつわりが落ち着いた頃、夫と産婦人科に妊婦健診に行きました。そこで会計時に財布を家に忘れてきてしまったことに気付き、夫に払うようお願いしたんですが、『こんな高い金払いたくない！』『子供さえできなきゃ、こんなに金がかからなかったのに』と暴言を連発し、支払いを拒否。恥ずかしいし、悲しかったですね。

でも、そんな幼稚な夫を近くにいた助産師さんが注意してくれたんです。その結果夫はちゃんと支払いましたし、心が救われました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2023年8月）

▽ こんな態度じゃ、子供が生まれてからが心配ですよね。助産師さんの言葉で少しは夫が反省してくれるといいのですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。