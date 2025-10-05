4歳児のニンジン嫌いを瞬間解決！便利レシピに「なるほどな」と“シングルファーザー”松島聡が感心＜新ドラマ『パパと親父のウチご飯』＞

松島聡と白洲迅がW主演を務めるドラマ『パパと親父のウチご飯』の放送が、10月4日（土）よりスタートした。本作は突然元カノから娘を預けられた千石哲（松島聡）と、妻と離婚して息子を引き取った晴海昌弘（白洲迅）が、共同生活をしながら子育てに奮闘していく新感覚ホームドラマだ。

第1話では、千石と晴海が子どもの好き嫌いに悩まされる“子育てあるある”な展開に。そんななか、幼い子どもでも野菜を完食する魔法のレシピが登場した。

【映像】子どもの野菜嫌いを解決するお家カレー

◆野菜嫌いの4歳児がニンジン完食！

シングルファーザー同士助け合って生活するために、ルームシェアをしている千石と晴海。第1話では、千石の娘・愛梨（棚橋乃望）と晴海の息子・清一郎（櫻）がいくら言い聞かせても食事を完食せず、困っていた。

その後千石はスーパーで買い物中にニンジンを手に取るも、「でもあいつら食わないしな…」と頭を悩ませる。すると、この様子を見ていた壇ゆかり（蓮佛美沙子）が、千石に「もしかしてお子さんニンジン嫌いなんですか？」と声をかけてきた。カフェを営むゆかりは最近料理教室を始めたと話し、千石は彼女に料理を教えてもらうことに。

千石と晴海が料理教室を訪れると、ゆかりは小さな子どもでもすぐに野菜が食べられる“お家カレー”を紹介。ニンジンなど子どもが苦手な食材は、ミキサーで細かくしてカレーのルーと混ぜ合わせると食べやすくなるとアドバイスし、千石は「なるほどな」と感心する。

さらにすり下ろしたリンゴとスパイスをプラスし、ついにカレーが完成した。

千石と晴海が作ったカレーを持ち帰り夕食に出すと、愛梨と清一郎は「おいしい！」と大喜び。完食どころか2回もおかわりするほどカレーを気に入ったようだった。