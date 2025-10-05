誕生日前日のゴールが5試合ぶりの勝利に導く決勝点に…柏MF小泉佳穂「避けきれずに入った」
[10.4 J1第33節 柏 1-0 横浜FM 三協F柏]
「タイトル争いに喰らいつくためにも、是が非でも勝利が必要な試合」とリカルド・ロドリゲス監督が位置づけた一戦。決勝点は指揮官の言葉を借りれば「我々があまり得意としていない」セットプレーから生まれた。
前半41分、柏は右CKを獲得する。ショートコーナーを多用しているなかで、キッカーのDF杉岡大暉は左足をスイング、クロスを選択すると、ボールはファーサイドへ届く。フリーになっていたFW仲間隼斗がヘディングを放つと、軌道上にいたMF小泉佳穂の胸に当たってコースが変わり、ゴールネット揺らした。ゴール後にはハンドの疑いでVARも介入したが、すぐにゴールは認められた。
「避けようとして、避けきれずに入った」と小泉は幸運にも恵まれたことを試合後に明かしたが、これで対横浜FMのリーグ戦では2戦連発。4試合ぶりとなる今季6点目は、翌日5日に控えた29歳の誕生日を、自ら祝うゴールとなった。
8月31日の第28節終了時には、首位・京都と勝ち点差「1」で2位につけていた柏。ところが9月に入ってからの神戸、C大阪、広島、川崎Fとの4戦はすべてドロー決着となり、前節終了時点では首位・鹿島と勝ち点差「7」の4位まで後退してしまった。それでも10月最初の横浜FM戦で1-0の勝利をおさめて順位は3位に。5日に試合を控える鹿島との勝ち点差は暫定で「4」に縮まった。
「タイトル争いに改めて喰らいつくことができた、大きな、価値のある、全員の全力のプレーによって勝ち取った重要な勝ち点3だった」と指揮官は熱を帯びる。
残り5試合、首位の鹿島、勝ち点で並ぶ2位・京都、4位・神戸との直接対決は残されていない。それでも小泉は「5連勝すれば、可能性はある」と前を向いた。
(取材・文 奥山典幸)
