　●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

　　※9月26日信用売り残の9月19日信用売り残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1613銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<9831> ヤマダＨＤ 　 　　20,477　　 34,059　　　0.04
２．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　16,805　　 23,858　　　4.78
３．<9434> ＳＢ 　　　　 　　14,215　　 15,432　　　2.79
４．<9048> 名鉄 　　　　　　　6,332　　　8,847　　　0.05
５．<9041> 近鉄ＧＨＤ 　　　　4,120　　　5,907　　　0.10
６．<8282> ケーズＨＤ 　　　　3,439　　　5,093　　　0.01
７．<7267> ホンダ 　　　　　　3,288　　　4,195　　　1.35
８．<9044> 南海電 　　　　　　3,065　　　4,468　　　0.03
９．<9104> 商船三井 　　　　　3,044　　　3,467　　　1.43
10．<9509> 北海電 　　　　　　3,020　　　5,271　　　1.16
11．<8136> サンリオ 　　　　　2,851　　　3,638　　　2.34
12．<7211> 三菱自 　　　　　　2,677　　　4,557　　　0.91
13．<3167> ＴＯＫＡＩ 　　　　2,616　　　5,208　　　0.02
14．<9001> 東武 　　　　　　　2,580　　　2,935　　　0.14
15．<9006> 京急 　　　　　　　2,575　　　2,964　　　0.10
16．<4661> ＯＬＣ 　　　　　　2,532　　　5,320　　　0.41
17．<9003> 相鉄ＨＤ 　　　　　2,353　　　2,866　　　0.07
18．<9031> 西鉄 　　　　　　　2,349　　　2,885　　　0.03
19．<7616> コロワイド 　　　　2,285　　　7,276　　　0.03
20．<9023> 東京メトロ 　　　　2,270　　　3,517　　　0.75
21．<9504> 中国電 　　　　　　2,232　　　2,361　　　1.45
22．<7458> 第一興商 　　　　　2,116　　　3,854　　　0.04
23．<9997> ベルーナ 　　　　　2,044　　　3,069　　　0.18
24．<9832> オートバクス 　　　1,958　　　3,365　　　0.02
25．<5411> ＪＦＥ 　　　　　　1,931　　　2,819　　　2.16
26．<8306> 三菱ＵＦＪ 　　　　1,873　　　6,903　　　3.73
27．<6526> ソシオネクス 　　　1,866　　　3,152　　　2.11
28．<8601> 大和 　　　　　　　1,840　　　2,349　　　0.63
29．<9007> 小田急 　　　　　　1,820　　　2,070　　　0.23
30．<2897> 日清食ＨＤ 　　　　1,763　　　2,079　　　0.58
31．<4732> ＵＳＳ 　　　　　　1,750　　　2,559　　　0.05
32．<6412> 平和 　　　　　　　1,709　　　2,469　　　0.14
33．<8604> 野村 　　　　　　　1,701　　　2,899　　　3.30
34．<3088> マツキヨココ 　　　1,633　　　2,802　　　0.13
35．<8316> 三井住友ＦＧ 　　　1,622　　　2,480　　　4.17
36．<9936> 王将フード 　　　　1,606　　　2,421　　　0.01
37．<2267> ヤクルト 　　　　　1,575　　　1,670　　　1.27
38．<4751> サイバー 　　　　　1,506　　　2,342　　　1.18
39．<9009> 京成 　　　　　　　1,482　　　1,713　　　0.44
40．<8725> ＭＳ＆ＡＤ 　　　　1,367　　　1,535　　　1.43
41．<9616> 共立メンテ 　　　　1,294　　　2,441　　　0.36
42．<9024> 西武ＨＤ 　　　　　1,280　　　2,386　　　0.06
43．<7550> ゼンショＨＤ 　　　1,254　　　1,677　　　0.06
44．<4502> 武田 　　　　　　　1,246　　　1,333　　　1.22
45．<9005> 東急 　　　　　　　1,242　　　1,543　　　0.07
46．<4503> アステラス 　　　　1,184　　　1,684　　　1.70
47．<5406> 神戸鋼 　　　　　　1,128　　　1,585　　　1.30
48．<9107> 川崎汽 　　　　　　1,081　　　3,500　　　1.11
49．<8304> あおぞら銀 　　　　　991　　　2,443　　　1.11
50．<3397> トリドール 　　　　　981　　　2,521　　　0.06

株探ニュース