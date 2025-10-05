信用残ランキング【売り残増加】 ヤマダＨＤ、ＮＴＴ、ＳＢ
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※9月26日信用売り残の9月19日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1613銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<9831> ヤマダＨＤ 20,477 34,059 0.04
２．<9432> ＮＴＴ 16,805 23,858 4.78
３．<9434> ＳＢ 14,215 15,432 2.79
４．<9048> 名鉄 6,332 8,847 0.05
５．<9041> 近鉄ＧＨＤ 4,120 5,907 0.10
６．<8282> ケーズＨＤ 3,439 5,093 0.01
７．<7267> ホンダ 3,288 4,195 1.35
８．<9044> 南海電 3,065 4,468 0.03
９．<9104> 商船三井 3,044 3,467 1.43
10．<9509> 北海電 3,020 5,271 1.16
11．<8136> サンリオ 2,851 3,638 2.34
12．<7211> 三菱自 2,677 4,557 0.91
13．<3167> ＴＯＫＡＩ 2,616 5,208 0.02
14．<9001> 東武 2,580 2,935 0.14
15．<9006> 京急 2,575 2,964 0.10
16．<4661> ＯＬＣ 2,532 5,320 0.41
17．<9003> 相鉄ＨＤ 2,353 2,866 0.07
18．<9031> 西鉄 2,349 2,885 0.03
19．<7616> コロワイド 2,285 7,276 0.03
20．<9023> 東京メトロ 2,270 3,517 0.75
21．<9504> 中国電 2,232 2,361 1.45
22．<7458> 第一興商 2,116 3,854 0.04
23．<9997> ベルーナ 2,044 3,069 0.18
24．<9832> オートバクス 1,958 3,365 0.02
25．<5411> ＪＦＥ 1,931 2,819 2.16
26．<8306> 三菱ＵＦＪ 1,873 6,903 3.73
27．<6526> ソシオネクス 1,866 3,152 2.11
28．<8601> 大和 1,840 2,349 0.63
29．<9007> 小田急 1,820 2,070 0.23
30．<2897> 日清食ＨＤ 1,763 2,079 0.58
31．<4732> ＵＳＳ 1,750 2,559 0.05
32．<6412> 平和 1,709 2,469 0.14
33．<8604> 野村 1,701 2,899 3.30
34．<3088> マツキヨココ 1,633 2,802 0.13
35．<8316> 三井住友ＦＧ 1,622 2,480 4.17
36．<9936> 王将フード 1,606 2,421 0.01
37．<2267> ヤクルト 1,575 1,670 1.27
38．<4751> サイバー 1,506 2,342 1.18
39．<9009> 京成 1,482 1,713 0.44
40．<8725> ＭＳ＆ＡＤ 1,367 1,535 1.43
41．<9616> 共立メンテ 1,294 2,441 0.36
42．<9024> 西武ＨＤ 1,280 2,386 0.06
43．<7550> ゼンショＨＤ 1,254 1,677 0.06
44．<4502> 武田 1,246 1,333 1.22
45．<9005> 東急 1,242 1,543 0.07
46．<4503> アステラス 1,184 1,684 1.70
47．<5406> 神戸鋼 1,128 1,585 1.30
48．<9107> 川崎汽 1,081 3,500 1.11
49．<8304> あおぞら銀 991 2,443 1.11
50．<3397> トリドール 981 2,521 0.06
株探ニュース