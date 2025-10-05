セ・リーグは４日、レギュラーシーズンの全日程が終了し、個人タイトルが決まった。

打撃部門は、佐藤輝（阪神）が本塁打と打点の２冠を達成し、初タイトルを手にした。小園（広島）は首位打者、最高出塁率を初めて獲得。岡林（中日）が３年ぶり２度目の最多安打、近本（阪神）は４年連続６度目の盗塁王に輝いた。近本は獲得回数でリーグ最多の柴田勲（巨人）に並んだ。

投手部門は、１４勝で並んだ村上（阪神）、東（ＤｅＮＡ）が最多勝。村上は勝率、奪三振と合わせての３冠で、いずれも初タイトルとなった。防御率トップは才木（阪神）。最多セーブはマルティネス（巨人）と松山（中日）が分け合い、ホールドポイントが最も多い最優秀中継ぎは大勢（巨人）が初受賞した。

あのランディ・バース以来

本塁打、打点で２冠を獲得した阪神の選手は、１９８６年に三冠王に輝いたランディ・バース以来。５年目で初めてタイトルを手にした佐藤輝は「自信を持っていい数字だと思う」と胸を張った。

今季、バックスクリーンに表示される成績がかつてない勢いで伸びた。「一喜一憂してはダメ」と言い聞かせ、リーグ優勝後、個人成績にファンの関心が移る中でも「平常心を保とう」と気持ちを整えた。１４３試合目で４０本塁打と１００打点の大台に到達。「来年以降、もっと高みを目指したい」という欲も生まれた。

ヤクルトの村上や巨人の岡本らがケガで離脱する中、長距離砲として存在感を示した。「投高打低」の傾向もはね返し、「周りが苦戦する中でこういう成績を残せて、自信になる」と佐藤輝。「未完の大器」は真のスラッガーへの階段を上った。（細田一歩）