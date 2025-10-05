【ユニクロのブラウン】がセンス別格！ この秋狙いたい♡「優秀ジャケット」

こっくりとした深みのある色味で秋ムードを盛り上げてくれる「ブラウン」。今季のトレンドカラーとしても注目を集めており、一点投入でコーデの鮮度アップが狙えます。大人のデイリーカジュアルに取り入れるなら、【ユニクロ】から登場したジャケットがイチオシ。こなれ感のあるオーバーサイズシルエットや辛口なレザー調の素材など、センスの良さが光るラインナップをご紹介します。

季節感高まるブラウン × コーデュロイ素材

【ユニクロ】「コーデュロイロングシャツジャケット」＜ブラウン＞\3,990（税込）

こっくりとした色味と温かみのある細畝のコーデュロイ素材が、シーズンムードを盛り上げます。たっぷりボリュームのあるオーバーサイズシルエットながら、ノーカラーで顔まわりはすっきりと見えるのが嬉しいポイント。襟付きのアイテムともレイヤードしやすく、1枚あればコーデのバリエーションが広がるはず。

辛口なレザー調のジャケットでコーデを格上げ

【ユニクロ】「コーティングショートジャケット」＜ダークブラウン＞\7,990（税込）

光沢のある辛口なレザー調素材のジャケット。こっくりとしたダークブラウンが、大人っぽい雰囲気を漂わせます。コンパクトな丈感なので、バランスがとりやすいのも魅力。内側は中綿入りのキルト素材になっており、着心地も良さそうです。ジーンズと合わせたカジュアルなスタイリングはもちろん、甘めのワンピースを引き締めるスパイスとしてプラスするのも◎

writer：Emika.M