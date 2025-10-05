高齢になれば認知症を患う可能性がある。母の末期がんと父の認知症を経験した永峰英太郎さんは「『自分の親が認知症になるわけない』といった思い込みは危険で、それが故に遺産相続がまったく前に進まないこともある」という――。

■「親が認知症になるわけない」は危険

私の父が、認知症の検査を受けたのは、2012年8月。そこで医師から、父が71歳だった2010年頃に、アルツハイマー型の認知症を発症した疑いがあると、診断されました。恥ずかしながら、父が認知症であることを私が知ったのは、2013年です。その間、母は父の病気を隠していました。「子どもに心配をかけたくなかった」とは、のちの母の言葉です。

3年もの間、なぜ、私は気づかなかったのか。じつは、この間、父の行動や言動がおかしかった場面は何回かありました。しかし私は、「疲れているのかな？」ぐらいにしか考えませんでした。「親父が認知症になるわけがない」と思い込んでいたのです。当時、私の周りに認知症になった人はいませんでした。これも「うちの親に限って」というバイアスを助長させました。

皆さんも、何の根拠もなく「うちの親は元気だから大丈夫」と考えていませんか？ しかし、実際には、高齢者のうち、5人に1人は認知症を患っているというデータもあるのです。

■バリバリ働いている人でも発症する

浴風会病院認知症疾患医療センター長の古田伸夫先生に取材をしたところ、こう話してくれました。「認知症は、病気や怪我によって、脳に障害を及ぼすことで起こります。そのなかで、一番多いアルツハイマー型は、アミロイドβやタウなどのたんぱく質が脳に溜まることで、神経細胞が破壊され、脳が萎縮し、物忘れがひどくなったり、判断・理解力が衰えたりするのです」。

そして驚くことに、このたんぱく質の蓄積は、「発症の約20年前から始まっている」そうです。私の父でいえば、50歳くらいの頃は、ラジオ局のアナウンサーとして、バリバリに働いていました。認知症というと、怠惰な生活を送っているとなると思っている人も多いのですが、父のようなケースもあるのです。誰もがなり得る病気だと、私は思います。

認知症の発症率は、70〜74歳で、3.9％、75〜79歳で、13.6％（下図参照）となっています。認知症は当人が隠すことはできない性質の病気です。親が老いてきたら、子どもは「認知症の可能性はゼロではない」と思って、親の日常生活をしっかり観察すべきです。「認知症を疑うきっかけとなるような変化」を載せました。

■認知症を患うと金融機関は対応してくれない

1位の「忘れ物・物忘れ・置き忘れを頻繁にするようになった」（74.6％）は、私の父がまさにそうでした。親の日常生活をチェックして、認知症の疑いがあることがわかれば、早く治療に入れるため、病気の進行を抑えることもできます。

一方、認知症の疑いがないものの、日常生活をチェックするなかで、親の老いを感じるようになったら、将来的に親が認知症になること、あるいは、突然の重病を患うことを想定して、今のうちに対応策を講じておくことが重要になります。

親が認知症であることが判明すると、金融機関は、一切取り引きに応じなくなります。例えば、私の父が認知症になったことで、父の定期預金や貸金庫の解約はできなくなりました。相続人に認知症の親がいれば、遺産相続も、まったく前に進まなくなります。

親しか知らない「情報」も、親が認知症や重病を患えば、お手上げ状態になります。私の母が末期がんで危篤状態になったとき、親の預貯金を下ろす必要が生じましたが、暗証番号を把握していたのは、母だけだったため、私が代わりに下ろすことはできませんでした。

そういった事態を防ぐためには、親の老いを感じた段階で、万が一を想定し、今のうちに手を打っておくことが何よりも大切になるのです。結果として、親がずっと元気だったら「取り越し苦労だったね」と笑いあえばいいんです。

■定期預金の利用価値はない

私たちの親世代は、定期預金の利用率が高いといえます。金利が高いと思っているからです。私の親の1980年の定期預金の金利は、何と7.75％です。そうした経緯もあり、親世代の多くは、今も定期預金を利用しているのです。

また、定期預金は、1年や5年など期間を設定しますが、自動継続を選ぶと、満期後、そのまま継続になります。そのため、なんとなく継続し続けるケースも多いのです。しかしながら、現在の定期預金の金利は、平均0.2％です。100万円預けて年間の利息はたったの2000円と、はっきり言って利用価値はありません。

「でも、金利が0.1％程度の普通預金よりは、マシだし」と反論する人もいるかもしれません。なぜ、私がそこまで定期預金の存在を否定するのかといえば、契約者が認知症になったり、病気などで入院し、金融機関に行けなくなると、定期預金は「厄介な存在」になるからです。

■満期になっても気づかないケースも

子どもが手続きをしようとしても、委任状がなければ、貸金庫と同様に、解約が一切できないのです。また、自動継続していると、加入していることを忘れやすいというのも、厄介な点です。都市銀行では、定期預金満期通知状の発送サービスを廃止したところも多くなっており、満期になっても気づかないケースが増えているのです。

これは私に実際起こった話ですが、母の死から数年後、実家に、母が作ったと思われる私名義の定期預金の満期通知状が届きました。もし届いていなければ、今も知らないままのはずです。現在の定期預金は、デメリット面が多いのです。それだけに、親が元気なうちに、親の定期預金の有無、さらに自動継続か否かについて、聞くようにしましょう。

その結果、自動継続で定期預金に加入している場合は、満期までの年月が短ければ、自動解約に変更します。長い場合は、中途解約（期日前解約）しましょう。手続きは店舗で簡単に行えます。

■生命保険の受け取りでまさかの事態

私の大学の後輩は、亡くなった父親の終身保険の請求手続きで、まさかの事態に陥りました。受取人の母親が認知症だったため、長男である彼が手続きをしようとしたのですが、担当者に「受取人様（お母様）は？」と聞かれます。彼は「認知症なんで、僕が代わりに……」と伝えると「だとしたら、委任状がない限りできません」と、言われたのです。

私の母は、複数の保険会社の医療保険に入っていました。死亡保障の請求をしようとしましたが、このうち2社は、暗礁に乗り上げてしまいます。「受取人＝父」だったのですが、父が認知症だったため、受け付けてもらえなかったのです。

このように、被保険者の生命保険金を受け取るには、多くの場合、受取人が自ら手続きをするか、あるいは受取人が書いた委任状が必要になってきます。

生命保険を申し込む際は、結婚していれば、保険の受取人を「夫→妻」「妻→夫」とするケースがほとんどです。

■保険金は遺族を支える大切な存在

「でも、その後、受取人が亡くなったら、相続人（子ども）が受け取れるんでしょう？」と思うかもしれません。しかし、受け取れない可能性があるのです。生命保険の請求には「3年」（かんぽ生命は5年）という時効があるからです。たったの「3年」です。

私の後輩は、何度も保険会社との話し合いの場を持ったそうです。結論から言えば、子どもが手続きをすることは認められませんでしたが、時効の3年を待たずに、母親が死去したため、保険金を受け取ることができました。しかし、これは偶然でしかありません。彼は「あきらめていた」と話します。

生命保険の保険金は、遺された家族にとって、生活を支える存在になります。しかし、受取人が手続きできなければ、保険会社は、テコでも動かなくなるのです。受取人の変更手続きは、契約者であれば、電話などで簡単に行うことができます。早い段階で、「夫→妻」「妻→夫」ではなく「夫→子ども」「妻→子ども」に変更することをおすすめします。

