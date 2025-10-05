インナー透け透け…BLACKPINK・リサ、“衝撃シースルー”ドレス姿で圧巻スタイル！「ほぼランジェリー」【PHOTO】

BLACKPINKのリサが、再び衝撃的なファッションで世界中のファンの視線を釘付けにした。

【写真】リサ、日本で“大胆見せパン”ファッション

リサは10月2日、自身のインスタグラムを更新し、ハートの絵文字とともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ラグジュアリーブランド「LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）」のイベントに参加したリサの姿が収められており、ブラックのシースルードレスを完璧に着こなしている。

スパンコールがきらめくブラックのロングドレスは、大胆に素肌をあらわにしたシースルーデザインで、特にヒップラインまで透けて見える衝撃的な露出が注目を集めた。リサはさらに、ゴールドのアクセサリーとボックスバッグで華やかさを添え、ラグジュアリーかつカリスマあふれるオーラを放った。

写真を見たファンからは「リサのシルエットが神がかってる」「世界の舞台でこんな破格ドレスを着こなせるのはリサだけ」「シースルーじゃなくてほぼランジェリーファッション」といった反応が寄せられている。

（写真＝リサInstagram）

なお、リサが所属するBLACKPINKは、ワールドツアー「DEADLINE」を通じて世界中のファンと交流を続けている。ヨーロッパツアーを成功裏に終えた彼女たちは、10月から高雄、バンコク、ジャカルタ、ブラカン、シンガポール、東京、香港などアジア主要都市で公演を行う予定だ。

◇リサ プロフィール

1997年3月27日生まれ。本名ラリサ・マノバン。グループ唯一のタイ出身メンバーで、2010年にタイで行われたYGエンターテインメントのオーディションでただ1人合格し、2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビューした。ダンスの実力に定評があり、長い手足を生かしたダイナミックなパフォーマンスは圧巻。ステージで見せるクールな姿とは裏腹に、天真爛漫な性格。