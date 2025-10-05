「ダレノガレ明美」が愛車の「ホンダ車」公開で反響多数！ マットブラックのシブいボディカラーに「カッコいい」の声も！ 新たに手に入れた「アメリカン」モデルとは

「2台持ちなんて羨ましい！」との声も！

モデルでタレントのダレノガレ明美さんが自身の公式X（旧ツイッター）を2025年8月8日に更新。新たな愛車としてホンダ「REBEL（レブル） 500」を迎え入れたことを報告しました。

これに対し、SNSなどには多くの声が集まっています。

意外な愛車に驚きの声も!?［画像は映画のトークイベントに登壇したダレノガレ明美さん（2020年12月撮影）／Photo：時事通信フォト］

ダレノガレさんといえば、2025年3月下旬に、ホンダが誇る大型ネイキッドモデルの代表格「CB1300 SUPER FOUR SP Final Edition」の納車を報告し、当時話題を集めていました。

ホンダは6月末でCB1300シリーズの注文を終了すると発表しており、SP Final Editionはその最終章を飾る特別仕様車として登場。なお、当時の車両価格（税込み）は、210万1000円で販売されていました。

納車後、公式SNSではたびたびバイクライフを楽しむ様子が投稿され、ファンをはじめ多くのユーザーが関心を寄せていました。

そんななか、今回ダレノガレさんが2台目の愛車として迎え入れたのは、クルーザーモデルのREBEL（レブル） 500。

レブルの歴史は古く、アメリカンスタイルのスポーツバイクとして1985年4月に登場。それから時代変化とともに姿形を変え、現在のクルーザーモデルへと生まれ変わり、2016年11月に米国で先駆けて発表。日本では2017年4月に発売が開始されました。

その後たびたび改良を繰り返しており、最近2025年2月6日にもカラーバリエーションの変更のほか、機能面、快適性の向上が図られた一部改良モデルが発表されています。

レブル500の外観は、印象的な形状のフューエルタンクや、くびれのあるナロースタイルフレームボディの採用のほか、ブラックカラーに統一されたパーツをあしらい、タフでクールなデザインを実現。

外観は力強さを感じさせるスタイリングでありつつも、ライディングポジションは690mmの低シート高とミドルポジションのステップ位置を採用し、扱いやすさを追求。

エンジンには471ccのDOHC直列2気筒エンジンを搭載し、最高出力は46PS、最大トルク43N・ｍを発揮します。

なお、新車価格（税込み）は92万4000円と案内されています。

ダレノガレさんはXで「CB1300は高速走行用、REBEL 500は一般道用に。ツヤ感が嫌だったのでオールマットに塗装しました」とコメントし、マットブラックに仕上げたREBEL 500の写真3枚を投稿。

続く投稿では「レブル最高」との言葉とともに、黒いヘルメットと全身ブラックのコーディネートで颯爽とREBEL 500を運転するツーリング動画も公開しています。

ユーザーからは「2台持ちいいですね」「納車おめでとうございます」「カッケ〜」「いいチョイス 流石です」「似合ってます」など多くのコメントが寄せられていました。