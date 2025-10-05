◆米大リーグ・地区シリーズ第１戦 ブルージェイズ１０―１ヤンキース（４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ―ヤンキースの地区シリーズ第１戦が４日（日本時間５日）、ブルージェイズの本拠でスタート。ブルージェイズが１回にゲレロ、２回もカークのソロ本塁打で先制。７回にはルークスの２点二塁打などで４点、８回にはカークの２本目の本塁打などで４点を追加し先勝した。

ヤンキースにとって痛恨だったのは６回。ブルージェイズの先発ガウスマンが５回まで２安打に抑えていたが、６回に２安打１四球と乱れ無死満塁のチャンスを迎えた。

ここでジャッジがフルカウントまで粘るもガウスマンのスプリットで空振り三振。ベリンジャー押し出し四球で１点が入るも２死後、スタントンが２番手のバーランドの１００マイル超えの直球を空振り三振に倒れた。

ポストシーズン本塁打を１６本のジャッジ、１８本のスタントンがそろって空振り三振に終わり、チャンスで１点だけが響いた。

スタントンはこれで１４打数１安打、ジャッジはこの日２安打もともに無走者での一打だった。