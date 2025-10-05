◆米大リーグ 地区シリーズ第１戦 フィリーズ―ドジャース（４日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、地区シリーズ第１戦となる敵地・フィリーズ戦に「１番・投手」で先発出場。メジャー８年目にしてポストシーズン（ＰＳ）初登板を果たしたが、２回に初失点を喫した。

強力打線に対して初回。首位打者の１番ターナーをスイーパーで空振り三振に斬ると、本塁打と打点の２冠に輝いた２番シュワバーの初球には９９・８マイル（約１６０・６キロ）を計測。５球目の９９マイル（約１５９・３キロ）直球で右飛に仕留めたものの、右翼フェンス際まで打球を運ばれて苦笑いのような表情を浮かべた。

２回。先頭の４番ボームに四球を与えて初めて走者を背負うと、エンゼルス時代は同僚だった５番マーシュには１００マイル（約１６０・９キロ）直球を中前打とされた。無死一、二塁から６番リアルミュートには右中間を破る先制の２点三塁打を浴びた。１００・２マイル（約１６１・３キロ）直球を捉えられた。直後には１０１・４マイル（約１６３・２キロ）と球威はあったが、熱狂的なファンで知られる敵地は大歓声にのみ込まれた。さらに１死三塁から８番ベーダーには左犠飛を許し、この回３点目を失った。１イニング３失点は今季ワーストタイとなった。

１８年にエンゼルス入りも６年間はチームがＰＳに進めず。ドジャースに移籍した昨季、自身初めてＰＳに進出したが、２３年９月に受けた右肘手術の影響で打者専念だったこともあって登板はなかった。

今季は６月から投手復帰。少しずつイニング、投球数を増やしていく異例の形だったが、レギュラーシーズンでは１４試合に登板して１勝１敗、防御率２・８７。ＰＳではスネル、山本由伸に次ぐ３番手として先発を任された。３日（同４日）の会見では「今はすごい楽しみにしています。もちろん緊張することもあると思うけど、シーズンをこれまで勝ってきて、またあしたプレーできることに喜びを感じている。健康な状態でまたあしたプレーできる状態を迎えられれば、それは自分にとって幸せなことだと思う」と話していた。

フィリーズとは９月１６日（同１７日）に本拠地で対戦。５回まで投げて無安打無失点に抑え込むなど相性は悪くない。シュワバー、ハーパー、ターナーら強打者がそろっているが、「前回対戦した時（９月）とラインアップが変わっていると思うので、またそこもケアしながら、全体としてどういうふうに抑えていくかを第一優先にして考えたい」と意気込んでいた。