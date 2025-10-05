「40過ぎて筋トレを始めるなんて…」体を動かす喜びに目覚めた女性がSNSの批判に感じたこと

【スナック千代子へいらっしゃい #126 筋トレの目的】

SNSで中村アンやROLAなどのインフルエンサーが筋トレに励む様子に触発され、「#筋トレ女子」などのハッシュタグがついた筋トレ動画・画像がSNSに増えはじめたのがいまから5年ほど前。いまや筋トレはブームから生活習慣の一部として多くの人に定着しつつあります。

筋トレは何歳からはじめても効果があると言われており、厚生労働省の資料（「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」）によると、筋トレを実施している人は、実施していない人と比較して、総死亡及び心血管疾患、全がん、糖尿病、肺がんの発症リスクが、有酸素運動の量にかかわらず、10〜17%低いことが紹介されています。

筋トレをしたら健康にいいことは知っていたけれど、実際に筋トレを始めて、心にもいいと実感したと語るのは、2児の母でイラストーレーターの横峰沙弥香さん（41歳）。ただ、自身のSNSにその様子をアップしたところ、思わぬコメントに驚いたそう。

横峰さんが子育ての切なさを、架空のスナック「スナック千代子」のピスタ千代子ママとしてつぶやく 4コマ漫画連載「スナック千代子へいらっしゃい」（毎月第1・3日曜日に配信）。今回は、そのときのエピソードをマンガとともに綴ってもらいました。

「何が目的？」と聞かれるのはなぜ？

昨年春に耐えられないほどの背部痛に襲われて駆け込んだ整形外科でリハビリを受けたことがきっかけで、体を動かす習慣をつけることとなり、今ではすっかりトレーニングにハマって毎日相当量の運動をこなしています。自分の人生にこんな変化が起こるだなんて、本当に意外。

限られた時間内でやることを増やせば、今まで費やしていた別の何かに注ぐ時間を削らねばならないのは当然のことで、私の場合、それは「飲酒の時間」でした。

以前の私の生活は、子どものことと仕事がメイン。それ以外の雑務をこなした残りの時間はほとんど飲酒に充てて日々のイライラやストレスを発散していたのですが、体を動かした後はなんとなく気持ちがスッキリしてしまってアルコールに手を伸ばすことが減りました。

そうなると、飲んでいる間のちょこちょこ食べや水分不足によるむくみも軽減して見た目にも変化が出てきます。それに気を良くしてさらに運動の負荷を上げると、モヤモヤ悩んでいる暇なんてないほど体が疲れて睡眠の質が上がり……というポジティブループに入りました。

生活の多くを運動が占めるようになったわけですから、当然SNSなどで公開する内容の比重も運動関連のものが増え始めます……が、ここで驚いたのが、中年女性がトレーニングに励むことに対する批判的な声でした。

「40過ぎて筋トレを始めるなんて何が目的ですか？」

「色気づいて気持ち悪い」

今までまったく関わりのなかった界隈の話なので、これらは私にとって大きなカルチャーショックだったのですが、意外なことにそういったご意見はあるあるなのだとか。

いい歳をしてまだ自分の外見をよく見せようとしているというふうに受け取られてしまうのでしょうか。そうだとしても、それは素敵なことだと思うのですが、こういった批判の声が少なくないというのは、ある程度の年齢を重ねた女性にかけられている圧のようなものがそれだけ大きいということなのかもしれません。男女問わず若い方からも同様のご意見があげられていたので、この問題、なかなかに根深そうです。

心身ともに良い効果しかないし、体も引き締まって気分も上がるので、年齢を重ねた今こそ運動！ と私は思っています。

