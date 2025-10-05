昨年来、高知県立美術館の絵画の「贋作騒動」が話題となっている。同美術館が所蔵する絵画が「贋作ではないか」と指摘され、同館は調査の上、実際に「贋作である」との結論に達した。そのうえで、9月13日からこの作品「少女と白鳥」を敢えて一般公開することに。同美術館は1996年、ドイツの画家、ハインリヒ・カンペンドンクによるものとして絵画を1800万円で購入し、所蔵していた。ところが昨年、この絵がかの有名なドイツの贋作師、ヴォルフガング・ベルトラッキによって描かれたものであるとの疑いが強まり、京都大学のチームが分析を行っていた。

贋作をこの目で見られるまたとない機会だが、今から40年以上前の1982年夏に開催された東京・日本橋三越での展覧会では、ホンモノを展示しているはずが、ほとんどの展示品が贋作だったという前代未聞の騒動が起こった。

しかも、騒動はそこでは終わらない。展示品の仕入れ元のひとつと目されていた東京・池袋の骨董品店「無尽蔵」の店主が、騒動の半年前から行方不明になっていたことがわかったのだ。ここから贋作事件が殺人事件へと発展する、まるでミステリー小説のような出来事が現実に起きたのである。俗に言う「無尽蔵殺人事件」を当時の雑誌記事から振り返ってみよう。

ニセモノばかりの展覧会

「日本で開かれたオリエント美術の展覧会で、こんなにニセモノばかり展示されているのを見るのは初めてのことです」

「これは、中近東・オリエントに関する古代美術の業界を踏みにじる行為です」

開催後、専門家らがこう口を揃えて憤慨した問題の展覧会とは、1982年夏に東京・日本橋三越で開催された「古代ペルシア秘宝展」である。「出品されている47点中、完全なニセモノが44点。残り3点もかなり疑わしい品」（古代オリエント博物館研究員）とも指摘されるほどの騒動を受け、三越側は記者会見を開いた。その席上で「出展品は、販売品ではない」と申し開きをしていたが、実際のところ、開催に合わせて制作されたカタログには「展観即売致します」と三越本店店長による挨拶文が掲載されていた。三越側がどこまで展示品の真贋を把握していたかは定かではないが、仕入れたニセモノを本物として販売しようとしていたことも分かった。

失踪していた店主

当時、岡田茂・三越社長は愛人が設立した会社の商品を大量に買い入れ、彼女に多大な利益をもたらしていたことについても批判が集まっており、かつ、それらが不良在庫として三越の経営を圧迫していた。それゆえ「古代ペルシア秘宝展」の贋作騒ぎにも世間の目が向けられることとなる。

その仕入れ先のひとつが、あるニューヨークの美術商で、展示品には、この人物が東京・池袋の骨董品店店主から購入したものが含まれている可能性が取り沙汰された。俄然、店主に注目が集まるが、その当の店主が実は失踪していたことが判明し、騒ぎはさらに広がっていった。

店内にシャレコウベ

その店主・川田実さん（仮名=当時55=）は、贋作騒動が起こる半年も前の82年2月末からぷっつりと消息を絶っていた。捜索願は同店の“番頭”と称されていた店員により、4月1日に池袋署に出されていたが、贋作騒動のカギを握る人物だとして9月から捜査一課も加わり、本格的な捜索が始まることとなる。

池袋にあった「無尽蔵」は一風変わった骨董品店であり、川田さんも個性際立つ人柄だった。客の一人はこう証言していた。

「店の中が何となく薄暗いんです。そして、壁にはスキタイの永久凍土の中から発掘された入れ墨入りの人間の皮が大きな額に入れて飾ってありましてね。かたわらには、人間のシャレコウベや大腿骨で作った笛や太鼓が置いてあり、そういう気味の悪いものにだけ、スポットライトが当たっているんです。そして、その真ん中に、本人がペルシャ猫を抱いて座っているんですよ」

三越で開催された展覧会に出品された品物とそっくりなリュトン杯を、騒動から一年も前に古美術専門誌に掲載していたのが「無尽蔵」だった。

車内から吐き気がするほどの悪臭

しかし、捜査が本格化しても肝心の川田さんの行方は分からないままだった。整理整頓好きだったにもかかわらず、住んでいた部屋は荒れたままで、失踪後に銀行預金を引き出した形跡もない。さらには店員が捜索願を出した際は「外国に行くと言っていた」と話していたはずなのに、国外に出た形跡がない。

そうしたところ「古代ペルシア秘宝展」開催間際であった夏頃に、「無尽蔵」のワゴン車が整備に出されていたことがわかる。担当した整備工は「吐き気がするほどの悪臭がした」と証言。ワゴン車が停まっていた駐車場にも腐敗汁が目撃されたことから、ワゴン車を押収し、ルミノール試験を行ったところ、車からも駐車場からも血液反応があった。“失踪”ではなく“殺人”では、との疑いが強まってゆく。

容疑者の逮捕

警察はこの当時から、一人の男に疑惑の目を向けていた。捜索願を出した「無尽蔵」店員、森本茂也（仮名=当時29=）だ。川田さんの行方は依然として分からないままだったが、警視庁は同年12月4日に森本を横領容疑で逮捕。森本はその後、川田さん殺害を認め、殺人容疑でも再逮捕されるに至った。

生前、川田さんは森本に目をかけていたといわれる。いずれは養子に迎え、店を継がせたい……そう周囲にも語っていた。だが、川田さんが森本に向けていたのは、養子へのまなざしではなかったと、森本は逮捕後の調べにおいて明かした。

森本によれば、事件のあった日、川田さんが肉体の関係を迫ってきたというのだ。

「店を閉めたあと、川田さんから肉体的関係を迫られ、それを拒絶したら川田さんになじられ、店内にあった鉄棒を持ち出して川田さんの頭を数回殴って殺した」

肉体的関係の“対価”

捜査の過程で川田さんのセクシュアリティに関連する事象も明らかになっていた。かつては同じ池袋でゲイバーを経営していたという。いっぽうの森本は、大学進学後、4年生のとき母親がガンを患ったため、看病に通うために地理的に便利な新宿歌舞伎町のゲイバーでアルバイトを始めた。川田さんとの出会いはそのバーである。

やがて母親が亡くなり、歌舞伎町でのアルバイトも辞めたが、そのころには開店していた「無尽蔵」でアルバイトをはじめる。やがて店舗で働くアルバイトが森本ひとりになったため、大学を中退して「無尽蔵」にそのまま就職していた。

しかし「無尽蔵」での森本は、単に店員としての業務だけを担っていたわけではない。1〜2週間に一度の頻度で、川田さんの求めに応じて性的交渉を持っていた。給与は元来月額30万円だったが、肉体的な関係の“対価”が上乗せされ、多い月には月100万円ほどの収入があったという。

とはいえ森本は女性と結婚して子をもうけているうえ、不倫相手も存在した。川田さんとの性的交渉は意に沿わないものであり、あくまでも金のためだったため、次第にその誘いを断るようになる。そうしたところ、川田さんから支払われる給与から“手当”がなくなり、事件の頃には金銭に窮するようになっていた。性的交渉に応じれば“手当”は得られるが、やはり辛い……そうして起きた事件だったかと思いきや、その後、事件はさらに混迷の展開を迎える。森本は「死体は川崎市の京浜運河に捨てた」と供述していたが、一向に遺体が見つからない。そして、公判を迎えると、彼は容疑の否認に転じるようになったのだ。【後編】では、事件のその後の驚きの展開について詳述する。

高橋ユキ（たかはし・ゆき）

ノンフィクションライター。福岡県出身。2006年『霞っ子クラブ 娘たちの裁判傍聴記』でデビュー。裁判傍聴を中心に事件記事を執筆。著書に『木嶋佳苗劇場』（共著）、『つけびの村 噂が5人を殺したのか？』、『逃げるが勝ち 脱走犯たちの告白』など。

