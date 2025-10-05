堂島ロールから地域限定「ご当地ロール」第2弾♡全国の味が集結

大阪発「堂島ロール」で知られるモンシェールから、全国の魅力を詰め込んだ「ご当地ロール」シリーズ第2弾が登場します。2025年10月1日～11月30日の期間限定で、北海道から九州まで7地域それぞれの食材や名物を生かしたユニークなロールケーキを販売。各地の自社アトリエで手作りされるフレッシュなおいしさは、旅行や帰省の手土産にもぴったりです。地域の個性を味わえるラインアップを、ぜひチェックしてみてください♪

北から南まで広がるご当地ロール

北海道限定の「生キャラメルフロマージュロール」（2,484円・札幌2店舗）は、濃厚なクリームチーズと香ばしいキャラメルの贅沢仕立て。

関東限定「プリン・ア・ラ・モードロール」（2,268円・9店舗）は、フルーツとプリンの華やかさにカラメルソースのほろ苦さが加わります。

静岡では抹茶・紅茶・ほうじ茶が味わえる「茶の恵みロール」（2,376円・静岡店限定）、名古屋は餡とホイップバターを八丁味噌風味生地で包んだ「小倉バターロール」（2,160円・3店舗限定）が登場。

ヨックモック♡オンライン限定「ガトー アミカル」が10月1日発売

大阪・岡山・博多の名物ロールも♡

大阪からはフルーティーな「ミックスジュースロール」（2,160円・7店舗）、岡山ではジャージー牛乳プリンときび団子を合わせた「きび団子とジャージー牛乳プリンロール」（2,160円・2店舗）。

博多では熊本名物を取り入れた「いきなり団子ロール」（2,268円・博多阪急店限定）が味わえます。

いずれも地域限定・期間限定の特別感たっぷりなスイーツ。地元の味覚をスイーツで楽しめるのは今だけです。

今だけのご当地スイーツ体験を

「堂島ロール」を手がけるモンシェールが贈る「ご当地ロール」第2弾は、地域の名物とクリームの魅力が絶妙に融合したラインアップ。

工房で一つひとつ手作りされるからこそ味わえるフレッシュさと、土地ならではの素材感を同時に楽しめます。旅の思い出に、帰省のお土産に、そして自分へのご褒美に。

秋の季節を彩る特別なロールケーキを、ぜひ全国各地で味わってみてください♡