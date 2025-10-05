◇ア・リーグ地区シリーズ第1戦 ブルージェイズ 10―1 ヤンキース（2025年10月4日 トロント）

東地区1位で第1シードのブルージェイズが、同2位で第4シードのヤンキースに本拠で10―1と快勝し、3戦先勝方式の地区シリーズで先勝した。

ブルージェイズは1回に主砲の3番・ゲレロ、2回には5番・カークのソロが飛び出して2―0とリード。地元トロントのファンが熱狂する中、今季10勝の先発右腕ガウスマンが5回まで2安打無得点と好投した。

ヤンキースは6回、ガウスマンから連打と四球で無死満塁の好機を迎えたが、2番・ジャッジは空振り三振。3番・ベリンジャーが押し出し四球を選んで1点を返したものの、4番・ライスは三飛、ポストシーズン（PS）不振の5番・スタントンはブ軍2番手のバーランドに空振り三振と、外野にさえ飛ばせなかった。

ブ軍は7回、ヤ軍4番手・ウィーバーから無死一、三塁のチャンスをつくると、8番・ヒメネスの右前適時打で3点目。さらに1死満塁で5番手・クルーズから2番・ルーカスの右翼線へ落とす2点適時二塁打、ゲレロの中犠飛でこの回計4点を奪い、試合を決定づけた。

8回にはカークのこの試合2本目のソロ、ヒメネスの左翼適時二塁打、ルークスの中前適時打など4点を追加してダメ押し。投打にヤ軍を圧倒し、9年ぶりのリーグチャンピオンシップシリーズ（LCS）進出へ好発進した。