［食の履歴書］麻倉未稀さん（歌手） 家族との思い出の味 ツアー後に食べたい
父は山が非常に好きで、姉と私もかなりキャンプや登山に連れていかれました。面白いことに、当時の山での出来事は、食べ物と絡めて覚えています。
父はキャンプでは必ず飯ごう炊飯をしました。私たちも小さな頃からリュックサックの中に自分のお菓子を入れて登りましたしちょっと大きくなってからは食料も持ちました。
ある時、姉が失態をおかしました。キャベツを持って行く当番だったのに、忘れたんです。そのキャンプに母は参加せず３人だけ。どこに登ったかは覚えていませんが、ちょっと寒かったように記憶しています。父は卵とキャベツの炒め物を作ろうとしていたんですけど、キャベツがない。「なんで忘れたんだ」「キャベツを忘れたから今日は卵ご飯だ」と怒ったことが、強烈な思い出として残っています。
奈良の山に登った時。登りのルートは覚えていませんが、帰りは三輪の方に下りるルートを使いました。帰りだけ覚えている理由は、三輪そうめんを食べたからです。
六甲山に登った時は神戸の方に下りて、ステーキを食べさせてもらって帰ったことを覚えています。おいしいステーキだったという記憶が、とても強く残っています。
母が作った料理で好きだったのは、ハンバーグ。ケチャップをつけて食べる、たぶん普通のハンバーグだと思うんです。でもなぜか私が作ってみると、母のような味が出せません。どうしてこんなに違うんだろうと思いましたね。どういう味だったかと聞かれてもうまく説明はできないんですが、しっかりちゃんと焼けているけど、なんとなくフワッとしていたんです。
実家に帰って「何を食べたい？」と聞かれるたびに「ハンバーグ」と答えました。母は「えっ？」「そんなのでいいの？」といった感じだったことを記憶しています。久しぶりに娘が帰ってきたからごちそうを作って食べさせたいのに、どうしてハンバーグなの、と思ったんでしょうね。でも私にとっては一番食べたい母の料理。デビューしてからも、結婚してからも、実家に帰るといつもハンバーグをお願いしていました。
祖母のぬか漬けもよく覚えています。実家では食卓に出るのが当たり前のようになっていました。私が高校に入って東京で暮らすようになった時には、祖母からぬか床を分けてもらいました。でも私ではうまくできず腐らせてしまったんですね。
高校のお弁当の時間に、友だちが持ってきたキュウリのぬか漬けをいただいたら、とてもおいしくて。私が「おいしい、おいしい」と騒いだら、その友だちは翌日、私のために１本分持ってきてくれたんです。彼女のお母さんは東北の出身。大阪の私の実家とは違うんですが、しっかりとした味がご飯と一緒に食べるのにちょうどよくて。これも忘れられない味ですね。
食べ物の思い出というと、こうした素朴なものが頭に浮かびます。
長期のツアーに出ると、揚げ物中心のお弁当だったり、夜にその土地の名物的な豪華な料理をいただいたりします。そういう日が続いた後に家に帰ると、ごくごく質素な料理を欲するんです。芋の煮っころがし、ホウレンソウのおひたし、ナスの煮びたしとか。体力をつけたいと感じる日には焼き肉を食べますが、基本的にはツアー中の食事とは全然別の質素な料理をいただく。たぶん、体がバランスを取りたがっているのでしょうね。それにおいしいご飯とみそ汁と漬物があれば、一番。
ご飯は、精神面での安定剤のような働きをしてくれているような気がします。ツアーでパン食が長く続いたりすると、ちょっとイライラするくらいなので。家でおいしいご飯を食べると、本当に落ち着きます。
（聞き手・菊地武顕）
あさくら・みき １９６０年、大阪府生まれ。８１年、「ミスティ・トワイライト」でデビュー。８３年に「Ｗｈａｔ ａ ｆｅｅｌｉｎｇ〜フラッシュダンス」が、翌年「ヒーロー ＨＯＬＤＩＮＧ ＯＵＴ ＦＯＲ Ａ ＨＥＲＯ」が大ヒット。自身の闘病経験を生かし、近年はがん検診啓発活動にも力を注ぐ。１２月１３日、東京・池袋のＣＬＵＢ Ｍｉｘａにてライブ「麻倉未稀 Ｓｔｅｐ ｆｏｒ ４５」開催。
