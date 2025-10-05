◇ナ・リーグ地区シリーズ第1戦 ブルワーズ 9―3 カブス（2025年10月4日 ミルウォーキー）

ブルワーズのジャクソン・チョウリオ外野手（21）は4日（日本時間5日）、地区シリーズのカブス戦で、「ポストシーズン史上初めて最初の2イニングで3安打を放った選手」となったが、その後ハムストリング（太腿裏）を痛めて途中交代した。スポーツ専門局「ESPN」電子版が報じた。

チョウリオは2回、2死満塁の場面で三塁線へのゴロを放ち、送球より先に一塁を駆け抜けて内野安打とした。駆け抜けた直後に違和感を訴えている。代走にはアイザック・コリンズが入り、そのまま左翼の守備についた。試合はブルワーズが9―3で快勝した。

マーフィー監督は試合後、「今、MRI検査を受けている。正直、かなり怖い。以前にも同じ脚のハムストリングを痛めているからね。早く戻れることを祈っている」と語った。

チョウリオは初回にも先頭打者として二塁打を放ち、一挙6点の猛攻を導いた。昨年、ルーキーで臨んだポストシーズンでもメッツとのワイルドカードシリーズで11打数5安打、2本塁打と活躍した。マーフィー監督は「（復帰時期については）まったく分からない。これから専門医に見てもらう。深刻な事態かもしれない」と付け加えている。