『ばけばけ』第2週 トキの”理想の結婚相手”が判明!? 【ネタバレあり】
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第2週「ムコ、モラウ、ムズカシ。」が、6日にスタートする。
【写真多数】豪華キャスト32人を紹介！高石あかり、吉沢亮、北川景子、堤真一ら
本作は、島根で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪しい話好き”という共通点から次第に心を通わせていく。小泉八雲の妻・小泉セツをモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
■第2週「ムコ、モラウ、ムズカシ。」のあらすじ
没落士族となったトキ（高石あかり）たち松野家。トキは貧乏生活から抜け出すため、婿取りを決意するが、景気づけの恋占いは悲惨な結果に。落ち込むトキを励まそうと、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）ら家族総出でトキの婿候補探しが始まる。トキの理想の相手は”怪談好きな小豆洗い”！？さらに、家族の希望も入り混じり、婿探しは波乱の展開に。果たしてトキの結婚はどうなる？
