Tani Yuuki、TVアニメ『ドラえもん』新規エンディング「もしものがたり」配信スタート！話題のダンサーKOTARO IDEとTani Yuukiとのコラボダンス動画公開！

最大のヒット曲「W/X/Y」がストリーミング7億再生を突破し、今なお再生数を更新し続けているTani Yuuki。全国12か所を巡る全国ツアー「Tani Yuuki Live Tour 2025 ”Still love… this」が地元・神奈川県茅ヶ崎市民文化会館からスタートした中、新曲「もしものがたり」がTVアニメ『ドラえもん』新エンディング曲に決定している。『ドラえもん』のエンディングは2005年のリニューアル以降、20年ぶりに制作される新規エンディングとなる。

OAに先駆けて10月3日(金)より「もしものがたり」の先行配信がスタートした。Tani Yuukiの楽曲としては8月にリリースされた「万有引力」以来約2か月ぶりの新曲となり、自身のルーツにもなっている「ドラえもん」の世界観を余すことなく昇華。躓いたり、困難を前に立ち止まることを優しく肯定し、そっと背中を押すような優しい歌詞と、J-POPを追求したTani Yuukiサウンドが耳に残る、新たな代表曲となる1曲に。

そして新エンディングが10月4日(土)より初オンエア。オンエアに先駆けてTani YuukiとKOTARO IDEとのダンスムービーが公開された。振り付けを担当したKOTARO IDEは2023年のYOASOBI『アイドル』、2024年のこっちのけんと『はいよろこんで』と、２年連続で『NHK紅白歌合戦』のパフォーマンスの振り付けを担当したことでも知られる人気クリエイター。「もしものがたり」にどのような振り付けが施されたか、チェックしてもらいたい。

「もしものがたり」を表題としたシングルのリリースも11月19日に決定。今回は3形態でのリリースとなり、初回限定盤Aタイプには『Tani Yuuki Free Live “Bon Voyage!” at横浜赤レンガ倉庫』の収録が決定。

また、「Tani Yuuki Live Tour 2025 ”Still love… this”」のファイナルは12月15日(月)日本武道館にて開催。自身初となる日本武道館でのワンマンライブに向けて勢いを増していくTani Yuukiの活動を、お見逃しなく。

『もしものがたり』Tani Yuuki×KOTARO IDEコラボダンスムービー

https://youtube.com/shorts/0spQyMU5MSU

●リリース情報Tani Yuuki Digital Single「もしものがたり」>10月3日(金)先行配信決定！Pre-add / Pre-saveにて”「もしものがたり」オリジナル待ち受け画像”をプレゼント！

配信予約はこちら

https://kmu.lnk.to/Moshimonogatari

シングル

「もしものがたり」

11月19日発売

予約サイトまとめ

https://kmu.lnk.to/moshimonogatari_CD

【初回生産限定盤A（CD+Blu-ray Disc）】

品番：KSCL-3621~22

価格：￥3,960（税込）

＜CD＞

(初回生産限定盤A)

M-1 もしものがたり

M-2 万有引力

＜BD＞

『Tani Yuuki Free Live “Bon Voyage!” at横浜赤レンガ倉庫』の模様を収録

【初回生産限定盤B（CD+DVD）】

品番：KSCL-3623~24

価格：￥1,760（税込）

＜CD＞

M-1 もしものがたり

M-2 もしものがたり（TV size.）

M-3.もしものがたり（Instrumental)

M-4 もしものがたり（TV size Instrumental）

＜BD＞

内容未定

【通常盤（CD）】

品番：KSCL-3625

価格：￥880（税込）

＜CD＞

M-1 もしものがたり

M-2 もしものがたり（TV size.）

M-3.もしものがたり（Instrumental)

M-4 もしものがたり（TV size Instrumental）

店頭購入者特典

Amazon.co.jp：メガジャケ

その他店舗：「もしものがたり」オリジナルステッカー

※各所無くなり次第終了となります。

●作品情報

TVアニメ「ドラえもん」

毎週土曜ごご5時 テレビ朝日系で放送

●ライブ情報

Tani Yuuki Live Tour 2025 ”Still love… this”

9月25日（木）神奈川・茅ヶ崎市民文化会館

10月4日（土）千葉・森のホール21 大ホール

10月13日（月・祝）大阪・グランキューブ大阪 メインホール

10月17日（金）石川・本多の森 北電ホール

10月23日（木）愛知・刈谷市総合文化センター アイリス 大ホール

11月2日（日）宮城・仙台サンプラザホール

11月9日（日）広島・広島上野学園ホール

11月14日（金）北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

11月22日（土）奈良・なら100年会館

11月28日（金）福岡・福岡サンパレス

12月6日（土）沖縄・那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場

2025年12月15日（月）東京・日本武道館

詳細はこちら

https://taniyuuki.com/feature/tour2025

＜Tani Yuuki プロフィール＞

タニ・ユウキ／1998年11月9日生まれ、神奈川県・茅ヶ崎出身。26歳。

TikTokや YouTubeを中心に2015年8月から活動をスタート。

作詞作曲、編曲、サウンドメイクを自身で行ない、ギターのみならずピアノも弾くことが出来る、マルチアーティスト。

2020年5月、TikTokやYouTubeへ投稿した「Myra」がティーンから多くの支持を集め、その配信音源はストリーミング再生累計が1億再生を突破。

5thシングル「W/X/Y」はリリース6ヵ月後にSNSでブレイクし、各サブスクチャート首位を獲得する大ヒット楽曲へ成長。

総再生回数は7億再生にのぼり、自身2曲目のストリーミング再生累計1億回超えを果たした。

結果的に「W/X/Y」は2022年年間ランキングを席巻し、第64回 『輝く！日本レコード大賞』では新人賞を受賞した。

さらに、「もう一度」、「おかえり」「愛言葉」もストリーミング再生累計が1億再生を突破。「もう一度」は2億再生を越え、1億再生突破楽曲は5曲となった。

2025年は活動開始5周年を記念したアニバーサリーイヤーを迎え、2025年12月15日（月）にはキャリア初となる日本武道館でのライブも決定している。

比類なき歌声で日常に在る恋愛の思い悩みを独特の語感で紡ぎ出す、SNSもテレビも行き来するハイブリッドな26歳のシンガー・ソングライター。

