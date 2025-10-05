遅い秋の到来で「蚊」の活動に異変が起きています。



神社の敷地内で網を振るこちらの男性は、衛生昆虫学が専門の九州大学、藤田龍介准教授です。



■九州大学農学部 衛生昆虫学・藤田龍介 准教授

「これが採ってる蚊ですね。」

■小川ひとみアナウンサー

「結構いますね。」



7年前から蚊の採取調査を続けていて、4月後半から12月上旬までの蚊の活動状況を調べています。

蚊が活発に活動するのは夏のイメージがありますが、まだまだ、いるんです。





■藤田 准教授「今ここにいるのが見えるかな。ちょっと変な虫もいますが。あと、ここですね。こんな感じで回収される。ことしは猛暑だったので、例年以上に採りにくかった。暑い時間は蚊も熱にやられるので、木陰で休んでいて人の方に飛んできません。」夏が暑すぎるため、蚊の活動が活発になるのは気温が30℃を下回る9月以降になっているといいます。

■藤田 准教授

「ことしは10月も気温が高い日が続くということなので、おそらく例年よりも蚊が出る時期が長引くのかなと予想しています。」



ことしは10月になった今も、引き続き蚊に注意が必要だということです。



藤田准教授は、蚊に刺されやすい人は、虫除けスプレーの薬剤を手でくまなく塗り伸ばして使うことを勧めています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年10月3日午後5時すぎ放送