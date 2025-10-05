フジテレビ系「日曜報道 ＴＨＥ ＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）は５日、石破茂首相の後任を選ぶ自民党総裁選が４日、都内で投開票され、高市早苗前経済安全保障担当相が第２９代総裁に選出されたことを報じた。

同党初の女性総裁で、１５日召集を軸に調整が進む臨時国会で第１０４代の首相に指名され、日本初の女性首相が誕生する公算が大きい。１回目の投票ではトップとなったものの過半数に届かず、２位の小泉進次郎農相との決選投票となったが、国会議員票、都道府県票とも小泉氏を上回る票を獲得した。

スタジオでは高市氏の経歴と人物像を紹介。意外な一面として若いころの愛車は「カワサキＺ４００ＧＰ」。大学時代には「ヘビーメタルバンドドラム担当」。趣味は「スキューバダイビング」。さらにプロ野球「阪神タイガースの熱心なファン」と伝えた。

さらに番組では、高市氏がかつて同局の「新春！オールスター対抗歌合戦」に出演しＸ ＪＡＰＡＮの「Ｒｕｓｔｙ Ｎａｉｌ」を熱唱するＶＴＲを放送。同局の安宅晃樹アナウンサーは「見事な歌声でした」と伝えていた。