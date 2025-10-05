井上凌（左）と世界ジュニア王者・青柳亮生

写真拡大

　全日本プロレスは５日までに１０月１１日に埼玉・行田グリーンアリーナで行う「旗揚げ記念シリーズ２０２５」の全対戦カードを発表した。

　セミファイナルで世界ジュニア王者・青柳亮生が井上凌と２度目の防衛戦を行う。両者は３日に東京・湯島の全日本事務所で会見。３度目の世界ジュニア挑戦となる井上は「ここでチャンスをモノにします」と決意。王者の青柳亮は「勝ちは間違いないことが大前提で」とし、今回の防衛センが「初めての後輩と世界ジュニアをかけて戦うというところでここまで井上凌が上がってきたうれしい部分もありますし…それでも。世界ジュニアはまだ遠いんだということを教えて、青柳亮生のためにもなる防衛戦にしたい」と誓った。

　◆１０・１１行田大会全対戦カード

　▼第１試合　斉藤ブラザーズ　ｖｓ　バカの時代　６人タッグマッチ　２０分１本勝負

斉藤ジュン、”ミスター斉藤”土井成樹、セニョール斉藤　ＶＳ　真霜拳號、佐藤光留、立花誠吾

　▼第２試合　６人タッグマッチ　２０分１本勝負

大森北斗、羆嵐、黒潮ＴＯＫＹＯジャパン　ＶＳ　田村男児、ＡＴＭ、小藤将太

　▼第３試合　アジアタッグ選手権試合前哨戦　タッグマッチ　３０分１本勝負

綾部蓮、ＭＵＳＡＳＨＩ、ＶＳ　本田竜輝、ライジングＨＡＹＡＴＯ

　▼第４試合　タッグマッチ　３０分１本勝負

宮原健斗、鈴木秀樹　ＶＳ　芦野祥太郎、Ｘ

　▼世界ジュニアヘビー級選手権試合　６０分１本勝負

王者・青柳亮生　ＶＳ　挑戦者・井上凌

　▼メインイベント　世界タッグ選手権試合　６０分１本勝負

王者組・ザイオン、オデッセイ　ＶＳ　挑戦者組・青柳優馬、安齊勇馬