家事や育児、介護などの分担をめぐって、家族間で言い争いが増えて、一緒にいて心地よい存在だったはずの家族が、いつのまにか「つかれる存在」になってしまった......そんな話を聞くことがよくあります。

どうして自分の不満が家族に伝わらないの？ どうしたら「つかれない家族」になれるの？ そんなふうに「つかれる家族」と「つかれない家族」を考察するこの連載。

今回はいま人気のAIスマートスピーカー、AIスマートディスプレイ、AIチャットボットをうまく利用して生活を楽にする方法についてです。子どもがいる家庭では特に便利な方法や、その注意点を入門編としてまとめてみました。

家事育児を楽にするモノ、最近のイチオシは？





スマートスピーカーのここが便利！





定番の質問に親の代わりに答えてくれる!?





生活をちょっと楽にする、おすすめの使い方





育児に役立つ機能もたくさん





毎日活用！AIチャットボットの使い方





旅行の計画や試験対策でも活躍！





AI相手に悩みを相談してみたら…？





知っておきたい「AI相談のネガティブ面」とは？





AIは全知全能の神ではなく、まだまだ発展途中のツールです。有料バージョンを使っても、とんでもない誤情報が出てくることもあります。そして、いま欧米ではマンガに描いたAI精神病が話題になることが増えており、今後は日本でも問題になっていく可能性があります。

AIをよりうまく使う“コツ”

こういったリスクはあるものの、うまくバランスをとって使えば、これほど便利なものはありません。今回の記事は、私主催のオンライン・コミュニティのメンバーの活用法も参考に作成したものですが、私もやったことない活用法がいろいろあって感心してしまいました。マンガに描いた以外でも、

・子どもがスマートスピーカーに「動物の鳴き声」をリクエストして遊ぶ

・複数の子どもの学校行事把握のため、学校プリントの行事予定を写真に撮ってChatGPTに入れてGoogleカレンダーにアップロードする形式に変換してもらう

・ChatGPTで特性のある子どものサポート相談・情報収集

などといった使い方をしている家庭もありました。





さて、AIをよりうまく使うコツのひとつが、AIへの的確な指示や質問の仕方、いわゆるプロンプトと呼ばれるものです。私は正確な回答がほしいときは、「あなたは◯◯（知りたいテーマ）の研究者です。△△の詳しい情報を教えてください」といった役割設定をすることもあります。

あるメンバーは、「客観的な根拠と最新のWeb検索結果に基づく正確な回答を出してください。確実性が90％未満の場合は、回答の出力前に私に質問をするか、不確実であることを伝えてください」といった指示をするそうです。なんて具体的な指示の仕方！ と驚きました。

さらに、仕事で利用する際は、ChatGPTをメインで使いつつ、セカンドオピニオン的に他のAIチャットボット（Copilot、Geminiなど）を使う、というメンバーも複数いました。AIを何にどう使うかでも、その人のキャラや生活がにじみ出て、興味深いとも思ったのです。

