ニキビは｢ワセリン｣で改善できる? できない? 適切な使用タイミングも薬剤師が解説!

監修薬剤師：

玉井 大輔（薬剤師）

地域における公衆衛生の拠点として、旅行や医療に関するコンサルタントを主業とした法人を設立し、運営。新卒入社した外資系製薬企業では、MR（メディカル・レプレゼンタティブ）として全社で営業成績が1位となり、特別報奨を授与。その後、調剤薬局（精神科）の管理薬剤師を経て、全国の調剤薬局、並びにドラッグストアーに勤務薬剤師及び派遣薬剤師として勤務しながら、MA（メディカル・アフェアーズ）に関連する職能の幅を広げるに至る。修士号（公衆衛生学）を取得した後は、課題形成、問題分析、対策立案のアプローチにより、開局1年未満の調剤薬局（神経内科・漢方内科）の売り上げを対前年で138%の進捗率にする。

編集部

ワセリンの成分や保湿剤としての作用はどんなメカニズムでしょうか？

玉井さん

市販薬としても販売されているワセリンは、天然成分である石油の純度を高めた製剤です。皮膚に塗布すると形成される油膜が毛穴からの水分の蒸発を抑えることによる保湿作用と、外気からの異物の侵入を防ぐことによる保護作用を同時に発揮します。

編集部

ワセリンはどんな時に使用するのですか？

玉井さん

ワセリンは天然成分由来で刺激性の少ない保湿剤および保護剤であるため、皮膚の薄い首から上の顔の部分を含めた全身の乾燥肌に使用することが可能です。例えば、入浴や洗顔の後の肌の保湿、唇のひび割れ、髪の毛のダメージを保護するヘアケアなどにも効能が期待できます。

編集部

ワセリンはニキビの原因となるアクネ菌にも効果があるのですか？

玉井さん

石油成分で構成されているワセリンには、ニキビの原因となるアクネ菌に対する直接的な殺菌作用はありません。一方で、保湿作用によってアクネ菌の良好な生育環境となる乾燥状態を防ぐことで、間接的に増殖を抑える効果が期待できると考えられています。

編集部

ニキビにワセリンを使用するときの注意点はありますか？

玉井さん

ニキビの原因菌であるアクネ菌は酸素を好まない嫌気性菌であり、毛穴の皮脂を栄養源として増殖します。そのため、ニキビの進行具合によっては、ワセリンを塗布することでアクネ菌にとって良好な繁殖状態を生み出し、病状を悪化させてしまうリスクがあります。

