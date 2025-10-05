Image: Margherita Bassi/ Gizmodo US

水分摂取が大切なのはもはや常識。とくに夏場はこまめな水分補給があちこちで呼び掛けられています。が、お水は1年中大事。最新研究によれば、眠りの質から疲労感まで変わる可能性があるそうです。

水分摂取量と眠りの関係

「水分不足は眠りに影響し、眠りは健康全体に影響します。そこで、軽度の脱水状態とその後の水分摂取で、眠りの質や時間にどれほど影響を与えるのか主観的指標を用いて調査しました」という研究チーム。

調査では、18人の大学生（男性）に協力を依頼。4日間連続で研究室を訪れてもらい、異なる水分補給パターンで、水分を摂取してもらいしました。

初日の夕方に500ミリリットルを摂取、翌日＝2日目は水分が足りている状態でした。2日目夕方は水分摂取なし、3日目は水分が足りてない状態。その後、普通に飲食してもらい最終日となる4日目を迎えました。

体の状態を調査するために被験者の尿を検査。尿の色、濃さなどを調べ、BMI値も測定。キネシオロジーを専門とし、論文の主執筆者であるコネチカット大学のElaine Choung-Hee Lee氏は、被験者に水分摂取量とその摂取パターンを細かく指示したことで、正確に摂取した水分量を把握できたといいます。

また、夜中に目が覚めたか、夢を見たか、眠りに落ちるまでどれくらいの時間がかかったかなど、被験者は毎晩の眠りの状態を報告。これで眠りと水分摂取の関係を調べました。

軽い脱水状態にあると、睡眠時間が通常よりも1時間増加。ただし水分を十分にとった日よりも眠りにつくまでの時間も、長くかかったと報告がありました。興味深いのは、眠りにつくまえ、水分不足の日はより疲労感があったということ。

その疲れ、水分不足かも？

今回の調査で分かったのは、水分が足りている／不足している状態では、眠りの質、夢の数、夜中に目が覚めた数には大きな変化がなかったこと。一方で、最も大きな発見となったのは、軽度の脱水状態だと睡眠時間が明らかに増えたこと。また、夕方の疲労度も高かったこと。

今回の調査は、水分摂取量とパターンを細かく指示しており、日常生活とは大きく離れた状態だったかもしれません。とはいえ、Lee氏は「朝の疲労感やなかなか眠れないという睡眠の悩みがある人は、もしかしたら日中の水分摂取量と関係があるかもしれません」と語っており、水を飲む習慣を見直してみるのもいいかもしれませんね。

今後、研究チームは血液サンプルから水分摂取と免疫細胞機能の関係も調査していく予定。巨大タンブラーの流行って、結構生きることの本質をついていたのかもしれませんね。

論文はSN Comprehensive Clinical Medicineで公開されています。

Source:SN Comprehensive Clinical Medicine