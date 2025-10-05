ウーデゴーア＆ライスが負傷交代…アーセナル指揮官「今は固定具を装着している」
アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が、ノルウェー代表MFマルティン・ウーデゴーアとイングランド代表MFデクラン・ライスの負傷交代について説明した。クラブ公式サイトが指揮官のコメントを伝えている。
プレミアリーグ第7節が4日に行われ、アーセナルはホームでウェストハムと対戦し、2−0で勝利した。しかし、アーセナルは9月28日に復帰したばかりのウーデゴーアが30分限りで負傷交代し、79分にはライスもピッチを退いていた。
試合後、アルテタ監督はウーデゴーアについて「ヒザとヒザがぶつかって、すぐに違和感を感じていた。彼と話をしたが、ケガの程度についてはあまり楽観的ではないようだ。今はヒザに固定具を装着している。医師の診断を待つしかない。正直、我々は（ケガに関して）運には恵まれていないね」と説明。現時点ではケガの程度は明らかになっていないようだ。
「シーズン開幕から、様々な理由で彼を欠くことになっている。肩のケガが2回、そして今回のケガだ。今回も様子を見守るしかない。代わりの手は考えるが、我々のキャプテンは、特に攻撃面でまったく異なる次元のプレーをチームにもたらしてくれる。彼が持っている能力は特別だ。重症ではないことを願っているよ」
また、同じく途中交代したライスについては「私に交代してくれと言ってきた。問題がなければそんなことは頼まないだろうし、だからこそ残念だ。背中に痛みがあり、プレーを続けられなかった。デクランがそう言うのは珍しいこと。状態をしっかり見守るしかない」と、背中に痛みを訴えていたことを語った。
すでに、ドイツ代表FWカイ・ハヴァーツやブラジル代表FWガブリエウ・ジェズス、イングランド代表FWノニ・マドゥエケ、エクアドル代表DFピエロ・インカピエの4名が欠場しているアーセナル。次戦は、18日に行われるプレミアリーグ第8節のフルアム戦となる。
