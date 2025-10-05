信用残ランキング【買い残減少】 三菱重、三菱ＵＦＪ、パナＨＤ
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※9月26日信用買い残の9月19日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1613銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<7011> 三菱重 -2,876 21,417 4.32
２．<8306> 三菱ＵＦＪ -1,764 25,772 3.73
３．<6752> パナＨＤ -1,484 1,795 2.40
４．<6971> 京セラ -1,257 1,944 4.92
５．<6758> ソニーＧ -1,213 1,616 20.77
６．<8316> 三井住友ＦＧ -983 10,334 4.17
７．<6526> ソシオネクス -916 6,666 2.11
８．<8308> りそなＨＤ -887 2,380 3.26
９．<8515> アイフル -775 6,957 6.04
10．<7203> トヨタ -727 10,294 4.02
11．<8544> 京葉銀 -715 1,087 7.65
12．<3992> ニーズウェル -706 313 0.16
13．<7013> ＩＨＩ -699 1,793 1.54
14．<9023> 東京メトロ -691 2,622 0.75
15．<3315> 日本コークス -658 3,612 5.75
16．<8411> みずほＦＧ -655 5,337 3.34
17．<7205> 日野自 -609 6,263 12.72
18．<6762> ＴＤＫ -559 2,244 2.35
19．<4661> ＯＬＣ -549 2,197 0.41
20．<7211> 三菱自 -539 4,151 0.91
21．<8524> 北洋銀 -539 1,853 3.23
22．<8410> セブン銀 -524 5,465 1.06
23．<8035> 東エレク -504 2,256 4.16
24．<4005> 住友化 -496 8,768 9.55
25．<8714> 池田泉州ＨＤ -490 1,850 3.31
26．<3962> チェンジＨＤ -482 1,839 4.49
27．<3665> エニグモ -473 1,522 17.52
28．<8614> 東洋証券 -446 1,983 11.27
29．<6028> テクノプロＨ -404 545 248.09
30．<5202> 板硝子 -390 4,798 17.64
31．<4911> 資生堂 -375 2,103 4.08
32．<9424> 日本通信 -374 9,727 16.52
33．<9831> ヤマダＨＤ -359 1,525 0.04
34．<8604> 野村 -359 9,569 3.30
35．<8336> 武蔵銀 -335 74 10.51
36．<2749> ＪＰＨＤ -327 845 0.21
37．<6178> 日本郵政 -315 2,217 8.60
38．<9509> 北海電 -309 6,094 1.16
39．<6753> シャープ -301 1,954 1.02
40．<6963> ローム -283 1,394 2.34
41．<4063> 信越化 -275 2,915 10.17
42．<8136> サンリオ -274 8,520 2.34
43．<2930> 北の達人 -269 2,312 1.30
44．<5802> 住友電 -266 1,360 6.78
45．<2150> ケアネット -264 105 0.00
46．<7261> マツダ -256 3,616 1.04
47．<8113> ユニチャーム -250 5,153 20.73
48．<4043> トクヤマ -247 306 6.53
49．<5803> フジクラ -246 2,950 1.01
50．<8801> 三井不 -246 1,429 1.46
