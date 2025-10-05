　●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

　　※9月26日信用買い残の9月19日信用買い残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1613銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<7011> 三菱重 　　　 　　-2,876　　 21,417　　　4.32
２．<8306> 三菱ＵＦＪ 　 　　-1,764　　 25,772　　　3.73
３．<6752> パナＨＤ 　　 　　-1,484　　　1,795　　　2.40
４．<6971> 京セラ 　　　 　　-1,257　　　1,944　　　4.92
５．<6758> ソニーＧ 　　 　　-1,213　　　1,616　　 20.77
６．<8316> 三井住友ＦＧ　　　　-983　　 10,334　　　4.17
７．<6526> ソシオネクス　　　　-916　　　6,666　　　2.11
８．<8308> りそなＨＤ 　 　　　-887　　　2,380　　　3.26
９．<8515> アイフル 　　 　　　-775　　　6,957　　　6.04
10．<7203> トヨタ 　　　 　　　-727　　 10,294　　　4.02
11．<8544> 京葉銀 　　　 　　　-715　　　1,087　　　7.65
12．<3992> ニーズウェル　　　　-706　　　　313　　　0.16
13．<7013> ＩＨＩ 　　　 　　　-699　　　1,793　　　1.54
14．<9023> 東京メトロ 　 　　　-691　　　2,622　　　0.75
15．<3315> 日本コークス　　　　-658　　　3,612　　　5.75
16．<8411> みずほＦＧ 　 　　　-655　　　5,337　　　3.34
17．<7205> 日野自 　　　 　　　-609　　　6,263　　 12.72
18．<6762> ＴＤＫ 　　　 　　　-559　　　2,244　　　2.35
19．<4661> ＯＬＣ 　　　 　　　-549　　　2,197　　　0.41
20．<7211> 三菱自 　　　 　　　-539　　　4,151　　　0.91
21．<8524> 北洋銀 　　　 　　　-539　　　1,853　　　3.23
22．<8410> セブン銀 　　 　　　-524　　　5,465　　　1.06
23．<8035> 東エレク 　　 　　　-504　　　2,256　　　4.16
24．<4005> 住友化 　　　 　　　-496　　　8,768　　　9.55
25．<8714> 池田泉州ＨＤ　　　　-490　　　1,850　　　3.31
26．<3962> チェンジＨＤ　　　　-482　　　1,839　　　4.49
27．<3665> エニグモ 　　 　　　-473　　　1,522　　 17.52
28．<8614> 東洋証券 　　 　　　-446　　　1,983　　 11.27
29．<6028> テクノプロＨ　　　　-404　　　　545　　248.09
30．<5202> 板硝子 　　　 　　　-390　　　4,798　　 17.64
31．<4911> 資生堂 　　　 　　　-375　　　2,103　　　4.08
32．<9424> 日本通信 　　 　　　-374　　　9,727　　 16.52
33．<9831> ヤマダＨＤ 　 　　　-359　　　1,525　　　0.04
34．<8604> 野村 　　　　 　　　-359　　　9,569　　　3.30
35．<8336> 武蔵銀 　　　 　　　-335　　　　 74　　 10.51
36．<2749> ＪＰＨＤ 　　 　　　-327　　　　845　　　0.21
37．<6178> 日本郵政 　　 　　　-315　　　2,217　　　8.60
38．<9509> 北海電 　　　 　　　-309　　　6,094　　　1.16
39．<6753> シャープ 　　 　　　-301　　　1,954　　　1.02
40．<6963> ローム 　　　 　　　-283　　　1,394　　　2.34
41．<4063> 信越化 　　　 　　　-275　　　2,915　　 10.17
42．<8136> サンリオ 　　 　　　-274　　　8,520　　　2.34
43．<2930> 北の達人 　　 　　　-269　　　2,312　　　1.30
44．<5802> 住友電 　　　 　　　-266　　　1,360　　　6.78
45．<2150> ケアネット 　 　　　-264　　　　105　　　0.00
46．<7261> マツダ 　　　 　　　-256　　　3,616　　　1.04
47．<8113> ユニチャーム　　　　-250　　　5,153　　 20.73
48．<4043> トクヤマ 　　 　　　-247　　　　306　　　6.53
49．<5803> フジクラ 　　 　　　-246　　　2,950　　　1.01
50．<8801> 三井不 　　　 　　　-246　　　1,429　　　1.46

株探ニュース