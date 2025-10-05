信用残ランキング【売り残減少】 Ｊディスプレ、ＫＬａｂ、キオクシア
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※9月26日信用売り残の9月19日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1613銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ -3,319 14,330 2.03
２．<3656> ＫＬａｂ -1,718 6,141 2.54
３．<285A> キオクシア -1,520 3,002 1.49
４．<4755> 楽天グループ -1,140 4,554 3.20
５．<9501> 東電ＨＤ -1,104 8,075 11.17
６．<5401> 日本製鉄 -945 952 6.09
７．<6315> ＴＯＷＡ -614 2,640 2.13
８．<3635> コーテクＨＤ -560 318 3.14
９．<6857> アドテスト -536 3,847 1.38
10．<8801> 三井不 -406 976 1.46
11．<2585> Ｌドリンク -364 142 7.53
12．<5803> フジクラ -315 2,910 1.01
13．<3993> パークシャ -306 180 10.42
14．<6758> ソニーＧ -268 77 20.77
15．<6506> 安川電 -225 379 4.89
16．<6501> 日立 -210 573 18.68
17．<3903> ｇｕｍｉ -166 3,345 2.29
18．<6762> ＴＤＫ -165 956 2.35
19．<4005> 住友化 -150 918 9.55
20．<6619> ＷＳＣＯＰＥ -150 1,111 3.36
21．<5726> 大阪チタ -145 1,111 2.36
22．<6535> アイモバイル -138 130 6.32
23．<8359> 八十二 -135 243 1.48
24．<7201> 日産自 -134 8,964 3.56
25．<6981> 村田製 -133 364 4.90
26．<8002> 丸紅 -132 545 2.39
27．<7974> 任天堂 -126 887 4.65
28．<9984> ＳＢＧ -115 5,417 0.99
29．<3436> ＳＵＭＣＯ -108 824 4.74
30．<6920> レーザーテク -103 1,062 3.48
31．<6146> ディスコ -101 718 1.40
32．<4578> 大塚ＨＤ -101 56 4.57
33．<3662> エイチーム -99 449 1.24
34．<5801> 古河電 -97 623 4.22
35．<3950> ザ・パック -89 97 0.93
36．<6525> コクサイエレ -89 1,334 1.22
37．<8331> 千葉銀 -80 250 1.95
38．<6902> デンソー -80 799 1.85
39．<3655> ブレインＰ -79 227 10.00
40．<6988> 日東電 -78 165 1.10
41．<7715> 長野計器 -77 110 1.67
42．<4506> 住友ファーマ -75 922 8.39
43．<6954> ファナック -73 311 2.30
44．<6440> ＪＵＫＩ -73 129 4.32
45．<7012> 川重 -73 612 8.93
46．<6752> パナＨＤ -67 748 2.40
47．<6098> リクルート -65 250 8.67
48．<3697> ＳＨＩＦＴ -62 559 12.18
49．<5016> ＪＸ金属 -61 1,565 6.82
50．<8233> 高島屋 -58 473 1.26
株探ニュース