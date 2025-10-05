　●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

　　※9月26日信用売り残の9月19日信用売り残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1613銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ　　　-3,319　　 14,330　　　2.03
２．<3656> ＫＬａｂ 　　 　　-1,718　　　6,141　　　2.54
３．<285A> キオクシア 　 　　-1,520　　　3,002　　　1.49
４．<4755> 楽天グループ　　　-1,140　　　4,554　　　3.20
５．<9501> 東電ＨＤ 　　 　　-1,104　　　8,075　　 11.17
６．<5401> 日本製鉄 　　 　　　-945　　　　952　　　6.09
７．<6315> ＴＯＷＡ 　　 　　　-614　　　2,640　　　2.13
８．<3635> コーテクＨＤ　　　　-560　　　　318　　　3.14
９．<6857> アドテスト 　 　　　-536　　　3,847　　　1.38
10．<8801> 三井不 　　　 　　　-406　　　　976　　　1.46
11．<2585> Ｌドリンク 　 　　　-364　　　　142　　　7.53
12．<5803> フジクラ 　　 　　　-315　　　2,910　　　1.01
13．<3993> パークシャ 　 　　　-306　　　　180　　 10.42
14．<6758> ソニーＧ 　　 　　　-268　　　　 77　　 20.77
15．<6506> 安川電 　　　 　　　-225　　　　379　　　4.89
16．<6501> 日立 　　　　 　　　-210　　　　573　　 18.68
17．<3903> ｇｕｍｉ 　　 　　　-166　　　3,345　　　2.29
18．<6762> ＴＤＫ 　　　 　　　-165　　　　956　　　2.35
19．<4005> 住友化 　　　 　　　-150　　　　918　　　9.55
20．<6619> ＷＳＣＯＰＥ　　　　-150　　　1,111　　　3.36
21．<5726> 大阪チタ 　　 　　　-145　　　1,111　　　2.36
22．<6535> アイモバイル　　　　-138　　　　130　　　6.32
23．<8359> 八十二 　　　 　　　-135　　　　243　　　1.48
24．<7201> 日産自 　　　 　　　-134　　　8,964　　　3.56
25．<6981> 村田製 　　　 　　　-133　　　　364　　　4.90
26．<8002> 丸紅 　　　　 　　　-132　　　　545　　　2.39
27．<7974> 任天堂 　　　 　　　-126　　　　887　　　4.65
28．<9984> ＳＢＧ 　　　 　　　-115　　　5,417　　　0.99
29．<3436> ＳＵＭＣＯ 　 　　　-108　　　　824　　　4.74
30．<6920> レーザーテク　　　　-103　　　1,062　　　3.48
31．<6146> ディスコ 　　 　　　-101　　　　718　　　1.40
32．<4578> 大塚ＨＤ 　　 　　　-101　　　　 56　　　4.57
33．<3662> エイチーム 　　　　　-99　　　　449　　　1.24
34．<5801> 古河電 　　　　　　　-97　　　　623　　　4.22
35．<3950> ザ・パック 　　　　　-89　　　　 97　　　0.93
36．<6525> コクサイエレ 　　　　-89　　　1,334　　　1.22
37．<8331> 千葉銀 　　　　　　　-80　　　　250　　　1.95
38．<6902> デンソー 　　　　　　-80　　　　799　　　1.85
39．<3655> ブレインＰ 　　　　　-79　　　　227　　 10.00
40．<6988> 日東電 　　　　　　　-78　　　　165　　　1.10
41．<7715> 長野計器 　　　　　　-77　　　　110　　　1.67
42．<4506> 住友ファーマ 　　　　-75　　　　922　　　8.39
43．<6954> ファナック 　　　　　-73　　　　311　　　2.30
44．<6440> ＪＵＫＩ 　　　　　　-73　　　　129　　　4.32
45．<7012> 川重 　　　　　　　　-73　　　　612　　　8.93
46．<6752> パナＨＤ 　　　　　　-67　　　　748　　　2.40
47．<6098> リクルート 　　　　　-65　　　　250　　　8.67
48．<3697> ＳＨＩＦＴ 　　　　　-62　　　　559　　 12.18
49．<5016> ＪＸ金属 　　　　　　-61　　　1,565　　　6.82
50．<8233> 高島屋 　　　　　　　-58　　　　473　　　1.26

