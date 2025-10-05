小さな丸窓やシート型のベンチを備えた「飛行機サウナ」（天然温泉こまき楽の湯提供）

愛知県営名古屋空港と航空自衛隊小牧基地に近い同県小牧市の「天然温泉こまき楽の湯」に、「飛行機サウナ」が誕生した。小さな丸窓や機内アナウンス風の放送などこだわりが詰まった空間に「ととのい」を求め遠方からもサウナ愛好家が訪れる。交流サイト（SNS）で評判が広がり、視察に来るサウナ業界関係者も多いという。施設担当者は「お風呂を通じて地域の魅力を再発見してほしい」とPRする。（共同通信＝斉藤奏子）

楽の湯の露天風呂からは、次々に飛行する民間航空機や空自輸送機が見える。運営する「ナカシロ」（名古屋市）の平山貴英さん（43）は施設担当となった約2年前、地元の人から「当たり前の光景」と言われ驚いた。

老朽化した男性用塩サウナを改修する際「“飛行機のまち”にちなんだものを造りたい」と発案。名古屋空港に就航するフジドリームエアラインズ（FDA）の協力も得て今年6月に完成した。

丸みを帯びたシート型のベンチを備え、一部にはヘッドレストも付けた。窓の照明は時間帯に合わせ色が変化。熱した石に自動で水をかけて蒸気を発生させる「オートロウリュ」が30分間隔であり、「サウナの旅をごゆっくりお楽しみください」といった乗務員風のアナウンスも流れる。館内には、FDAから提供を受けた退役機の座席も展示する。

「空の旅に出かけるような感覚で楽しい」などと好評で、愛知や岐阜、静岡、三重だけでなく関東や関西からも利用者が訪れる。空港に近いためフライトまでの時間に立ち寄る人もいるという。

これまでも地域に根ざした企画を実現してきた。規格外の柿や梅を地元農協から買い取り風呂に浮かべ、サステナブル（持続可能）を意識した「サステナブロ」を昨年から実施。地元高校生のアイデアを取り入れ、小牧市内の自習室不足解消にと、勉強やコワーキングに利用できる「銭湯自習室」も施設内に設けた。

平山さんは「銭湯は元々は地域のインフラ。お風呂が地域の課題解決と魅力発信をする存在になれたら新たなインフラとして機能するのでは」と期待を膨らませる。

「飛行機サウナ」の外観（天然温泉こまき楽の湯提供）