【べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜 第38話】蔦重、歌麿のもとを訪ねる きよが寝込む
【モデルプレス＝2025/10/05】俳優の横浜流星が主演を務めるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BS・BSP4K、毎週日曜午後6時〜／BSP4K、毎週日曜午後0時15分〜）の第38話「地本問屋仲間事之始」が、4日に放送される。
【写真】大河「べらぼう」染谷将太、寝込む美人女優に接近
本作は“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・“蔦重”こと蔦屋重三郎（横浜）が主人公。森下佳子氏の脚本で、笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマを描く。
蔦重（横浜）は、歌麿（染谷将太）のもとを訪ねると、体調を崩し、寝込むきよ（藤間爽子）の姿があった。
そんな中、蔦重は鶴屋（風間俊介）のはからいで、口論の末、けんか別れした政演（京伝）（古川雄大）と再び会う。
一方、定信（井上祐貴）は平蔵（中村隼人）を呼び、昇進をちらつかせ、人足寄場を作るよう命じる。さらに定信は、改革の手を緩めず、学問や思想に厳しい目を向け、出版統制を行う。
◆横浜流星主演大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」
◆「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第38話あらすじ
