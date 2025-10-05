こりゃ激アツーーーッ！！【ローソン】有名ブランドと夢のコラボ♡「新作スイーツ」

ベルギー王室御用達！ 世界中で愛されている高級チョコレートブランド【GODIVA（ゴディバ）】と【ローソン】がコラボレーション。チョコを満喫できる新作スイーツがお目見えしました。全4種のうち、今回は2種を深掘り解説します。

幸福感に包まれる！「Uchi Café × GODIVA クープドゥショコラ」

ゴージャスなビジュアルにテンション爆上がり！ ご褒美にしたい「クープドゥショコラ」。数多くのスイーツを食べてきた@nyancoromochi_sweets_blogさんも、「もはや専門店レベルのおいしさ」と絶賛しています。

幾重にもなる層は贅沢感たっぷり

ロゴ入りのチョコレートやパウダーなどデコレーションも華やか。ショコラクリーム、ミルクムース、ショコラ生地、ホワイトムースが重なっています。時間がある時に、じっくり味わいたくなる一品です。

人気シリーズも濃厚チョコに「Uchi Café × GODIVA どらもっち（ショコラマロン）」

「濃厚で贅沢」「美味しかった」と、@oyatsu_panponさんが紹介するのは「どらもっち（ショコラマロン）」。ゴールドのパッケージ、生地の焼き印ロゴが高級感たっぷりです。

マロンペーストが秋らしさ◎

もちもち食感の生地の中には、たっぷりのショコラクリームとイタリア産マロンを使った餡が入っています。片手でも食べやすいので、仕事や家事の合間のほっと一息タイムにおすすめです。

どちらも早期終売の可能性あり！ 今日のおやつは【GODIVA（ゴディバ）】と【ローソン】のコラボスイーツにしませんか？

