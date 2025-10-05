プレゼントが届いてワクワクするのは、人間も猫ちゃん・ワンちゃんも一緒。猫ちゃん・ワンちゃんのウッキウキな姿が可愛らしいと、SNSで大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で3.6万再生を突破し、「仲良く並んで待ってるの可愛い～」「3人の後頭部が可愛い過ぎる」といったコメントが寄せられています。

【動画：配達の車がやって来ると、犬と猫が窓辺に集まって…】

配達員さんをみんなで仲良くお出迎え

YouTubeチャンネル「ちい むう ととろ Chi Mu Totoro」に登場したのは、マンチカンの「ととろ」ちゃん、コーギーの「ちい」くん、「むう」ちゃん。この日は、何やら荷物が届いたようで、みんなで仲良く配達員さんをお出迎えしたのだとか。

配達の車が来ると、いつも窓辺に並んでお出迎えするととろちゃん・ちいくん・むうちゃん。可愛い子たちにお出迎えされているのを知ったら、配達員さんも思わず笑顔になってしまうことでしょう。

そして荷物が届いたら、みんなで中身をチェック。「何が届いたのかな？」とワクワクしていたようで、3人でダンボールを囲んでチェックを始めたといいます。

ととろちゃんのお目当ては？

ダンボールから出てきたのは、食べ物やサンタさんのぬいぐるみなど。どうやらちいくん・むうちゃんは、サンタさんのぬいぐるみが気にいったようで、2人で取り合いを始めたそうです。

そんな2人とは違って、ととろちゃんが興味を示したのはダンボール。ととろちゃんはダンボールが好きなようで、グッズよりもダンボールに興味津々だったといいます。やっぱり猫ちゃんは、箱が好きなんですね。

終始ダンボールに夢中

ちいくん・むうちゃんがサンタさんに夢中になっている中、終始ダンボールの近くでくつろいでいたというととろちゃん。三者三葉の方法で楽しんでいますが、ととろちゃんにとっての一番のプレゼントは、グッズが入っていたダンボールなのかもしれません。

投稿は、YouTubeにて1400件を超える高評価が寄せられるなど、大きな注目を集めることに。プレゼントが届いてウッキウキになり、それぞれの方法で楽しむ愛らしい3兄妹なのでした。

投稿を見た視聴者からは、「配達の車を見つめる姿が、小さな子がバスや電車の運転手さんに一生懸命手を振るのに重なりました。とても可愛いです」「宅配ドライバーだったら あの姿見たくて配送が楽しみになるなぁ!!w」「心が癒されまくってます」など、たくさんのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「ちい むう ととろ Chi Mu Totoro」では、11日ぶりに飼い主さんと感動の再会を果たすととろちゃん・ちいくん・むうちゃんの様子などが投稿されています。

ととろちゃん、ちいくん、むうちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ちい むう ととろ Chi Mu Totoro」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。