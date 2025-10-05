18.4万再生されているのは、すやすやと気持ちよさそうに眠っている猫の姿。視聴者からは「夢の中で猫ダンスしてるのかな」「ウルトラにゃんの夢なう」「にゃんパンチしてる」など、猫が見ている夢を想像するコメントが集まっています。

【動画：布団に入って眠っていた猫→左手を見ると…】

お布団で眠る猫

TikTokアカウント「ネコ」に投稿されたのは、まるで人間のようにお布団に入って眠っているキジ白猫の様子。お布団をかけているだけでもおもしろいですが、キジ白猫ちゃんはさらに笑ってしまうようなポーズをしていたといいます。

なんと、キジ白猫ちゃんは『挙手』をしたポーズで寝ていたのだとか。左手をピーン！とまっすぐに上げていたそうです。右手は鼻のあたりにあてていたとのことで、空を飛ぶヒーローのようなポーズにも見えたとか。

夢に夢中？

張り切って授業を受けている学校の夢を見ているのか、「自分やれます！」と立候補しているのか、はたまた困っている人のもとへ駆けつけるヒーローになった夢を見ているのか…。キジ白猫ちゃんはとても想像力が豊かな猫のようです。

ぐっすり眠っているキジ白猫ちゃん。飼い主さんが胸元をなでなでしても起きる様子はなかったといいます。鼻のあたりに置いた右手を動かしても、ぴくりともしなかったそう。よほど夢の世界が楽しかったのか、目を覚ましたくなかったようですね。

寝る前も可愛い

不思議な寝相で癒してくれるキジ白猫ちゃんですが、もちろん起きているときも、そして寝る前も可愛いとのこと。眠くなると飼い主さんの指をきゅっと両手で抱きしめ、お口でちゅぱちゅぱするのだそうです。

飼い主さんいわく『態度もからだも大きな猫』とのことですが、人間のように布団で眠ったり、眠くなると飼い主さんに甘えたりと、可愛さ満点の猫ちゃんのようです。どの瞬間も見逃せません！

ちょっと変わった寝相を見届けた視聴者からは「肉球ごと頬張りたい」「ちゃんとお布団に入ってるのもかわいい」「見てるだけで最高の癒しが得られている！」などの賞賛のコメントが集まっていました。

TikTokアカウント「ネコ」には、キジ白猫ちゃんの猫らしかったり猫らしくなかったりする日常が綴られていますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ネコ」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。