柏×横浜FMの一戦に日向坂46の清水理央さんが来場

柏レイソルが10月4日、J1リーグ第33節で横浜F・マリノスと対戦し、1-0で勝利した。

この試合では本拠地・三協フロンテア柏スタジアムにアイドルグループ・日向坂46の清水理央さんが来場し、キックインセレモニーなどを務めて選手を後押し。「素晴らしいキックインでした」など注目を集めている。

試合は前半41分、右サイドのコーナーキックからMF仲間隼人が合わせたところに、MF小泉佳穂が反応。小泉の胸に当たったボールがゴールネットを揺らし、柏が先制に成功。この1点を守り切った柏が5試合ぶりに勝ち点3を積み上げた。

試合前にはキックインセレモニーに千葉県出身の清水理央さんが登場。ハーフタイムにはトークショーで「本当にもう体が動いちゃうくらいエキサイティングな試合で。レイソルさんにとっても、マリノスさんにとってもすごく大切な一戦ということで、すごくすごく応援しています」とコメントし、会場を盛り上げた。

SNSでは「これぞみんなを照らすおひさまスマイル」「めっちゃ見たかった」「次回もあれば嬉しいな」「眩しすぎる笑顔」「素晴らしいキックインでした」「勝利の女神になれた」などコメントが寄せられ、試合を盛り上げた勝利の女神に注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）