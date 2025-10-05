元柏FW升掛友護がブラジルで躍動

ブラジル3部ブルメナウECに所属するFW升掛友護は現地9月29日のリーグ戦で、新天地デビューを飾ったなか、PK奪取など持ち味を発揮した。

異国でプレーする日本人FWに「重戦車やん」「ガチムチで活躍してる」と反響を呼んでいる。

22歳の升掛は中学年代から柏レイソルの下部組織に在籍し、2022年よりトップチームに昇格した。1年目はリーグ戦10試合に出場するも、2年目は出場機会を求めて夏に愛媛FCへ育成型期限付き移籍。翌年には柏復帰するも定着はできず、今年2月にブラジル3部マリンガFCへ完全移籍となった。

しかしマリンガでも2試合の途中出場のみとなっており、先月11日にブルメナウへ期限付き移籍となった。そして29日のリーグ戦で途中出場をすると後半、こぼれ球を拾った升掛がドリブルで仕掛け1人をかわし、さらにペナルティーエリアで相手DFに倒されてPKを獲得した。

チームは5-1と快勝を収め、デビューを飾った升掛はサポーターの元へ挨拶。さらにクラブ公式Xが公開した動画にはポルトガル語でインタビューに応える様子が収められている。

ファンからも「升掛の良さが活きているし、上身体も出来てきてるから尚更」「体もデカくなってる！？」「来季は一年レイソルで見たいな…」「身体もかなりゴツくなってます！」と、さまざまなコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）