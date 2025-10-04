ビー・エム・ダブリュー株式会社は、同社の正規ディーラーである株式会社モトーレンBEINGが「BMW Premium Selection館林」を2025年10月4日にオープンすると発表した。

同新店舗には、顧客中心主義をテーマにした新しい販売コンセプト「リテール・ネクスト」を導入。デジタルツールを活用した体験型ショールームと環境に配慮したデザインを特徴とし、群馬県館林市の主要幹線である交通利便性の高い国道354号線沿いに誕生した。

リテール・ネクストを導入

ビー・エム・ダブリュー株式会社（代表取締役社長: 長谷川 正敏）のBMW正規ディーラーである株式会社モトーレンBEING（代表取締役：櫻井 紳一）は、「BMW Premium Selection館林」を本年10月4日（土）より営業を開始する。

リテール・ネクストとは、顧客のニーズや思考を第一に考える「カスタマー・セントリック（顧客中心主義）」をテーマに、魅力的なショールームでの体験を提供することを目的とした新しい販売のコンセプトであり、持続可能な環境に優しいデザイン設計を特徴としている。また、デジタルツールを活用し、車両の検索、機能、特徴を知るだけでなく、さらに、顧客の個々のニーズにあわせてショールームでの体験をサポートする。（デジタルツールは、今後順次導入予定）

BMW Premium Selection館林は、群馬県館林市の主要幹線である交通利便性の高い国道354号線沿いに誕生する。BMW認定中古車に対するニーズ、また、群馬県東部から栃木県西部にかけての東毛・両毛エリアではプレミアムカーへの関心の高まりに伴い、より多くの顧客の期待に応えることを目指す。

株式会社モトーレンBEING「BMW Premium Selection館林」の概要

所在地： 群馬県館林市松原3丁目14－9 代表取締役： 櫻井 紳一 営業責任者： 長谷川 修一 拠点責任者： 大谷 隼一 ショールーム面積： 193.43㎡ 営業時間： 10:00-18:00 ショールーム電話： 0276-50-1555 定休日： 第1・3月曜日、火曜日 オープン予定日： 2025年10月 4日（土）

リリース提供元：ビー・エム・ダブリュー株式会社