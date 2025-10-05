◆秋季高校野球静岡県大会▽３位決定戦 常葉大菊川１０―１浜松日体＝７回コールド＝（４日・草薙球場）

３位決定戦は、常葉大菊川が浜松日体を１０―１の７回コールドで下し、来年のセンバツ出場へつながる東海大会（７日抽選会・１８日愛知で開幕）の最後の出場権をつかんだ。

２年連続のセンバツ出場を目指す常葉大菊川がラスト東海切符をつかんだ。先発した１８２センチ左腕・佐藤大介投手（２年）は２回に３者連続空振り三振を奪うなど、５回１失点の好投を披露。２番打者としては、５回に２点適時打を放つなど、４安打３打点と投打で活躍してけん引した。

それでもボールが先行して４回に１点を失ったことを反省。「気持ちの面で乱れてしまうのもあったので、東海大会までに、しっかり改善していきたい」と気持ちを引き締めた。

石岡諒哉監督（３６）は「もう少し大介にはピリッと投げてほしい。まだ取り組みが足りない」と期待するからこそ、厳しい言葉をかけた。「自分が変わらなければチームは変わらないと言われているので、練習から自覚をもっていきたい。誰よりも練習していきたい」とエースはさらなる成長を誓った。