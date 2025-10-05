『今夜のべらぼう』定信は改革の手を緩めず…
俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第38回「地本問屋仲間事之始」が、10月5日に放送される。
【写真あり】「分かりやすい！」新たな相関図を公開
前回は、春町（岡山天音）が自害し、喜三二（尾美としのり）が去り、政演（古川雄大）も執筆を躊躇する。その頃、歌麿（染谷将太）は栃木の商人から肉筆画の依頼を受け、その喜びをきよ（藤間爽子）に報告する。一方、定信（井上祐貴）は棄捐令、中洲の取り壊し、大奥への倹約を実行する。その煽りを受けた吉原のため、蔦重（横浜流星）は政演、歌麿に新たな仕事を依頼するが、てい（橋本愛）がその企画に反論する。
今回は、蔦重（横浜流星）は、歌麿（染谷将太）のもとを訪ねると、体調を崩し、寝込むきよ（藤間爽子）の姿があった…。そんな中、蔦重は鶴屋（風間俊介）のはからいで、口論の末、けんか別れした政演（京伝）（古川雄大）と再び会うが…。一方、定信（井上祐貴）は平蔵（中村隼人）を呼び、昇進をちらつかせ、人足寄場を作るよう命じる。さらに定信は、改革の手を緩めず、学問や思想に厳しい目を向け、出版統制を行う。
