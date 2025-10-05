昨季まで神戸に所属した森岡亮太　photo/Getty Images

ビーチサッカー日本代表とポルトガル代表との親善試合が行われ、日本はアクロバティックなゴールで見せ場をつくった。

日本は5月に開催されたFIFAビーチサッカーワールドカップセーシェル2025の準々決勝でもポルトガルと対戦。日本はその試合では6-7で敗戦し、リベンジが期待された。

試合には、初招集となった元日本代表MF森岡亮太もプレイ。森岡は昨年限りで現役引退していたが、ビーチサッカーに転向し、ドーサルM.FC/アシヤへ加入していた。

ただ日本は開始直後に連続で失点しまう。自陣でのミスも重なりいきなり2点ビハインドとなったが、茂怜羅オズがボレーシュートを決め反撃の狼煙を上げると、さらに自陣からの強烈なロングシュートで大場崇晃のゴールをお膳立てする活躍を見せる。

これで同点に追いついた日本は、江黒力が豪快なバイシクル、大場がオーバーヘッドでゴールを奪いビーチサッカーならではのアクロバティックなプレイでファンを魅力するものの、最後は地力で勝るポルトガルに4-7で敗れた。
 
なお5日には、ポルトガル代表との第2戦が行われる。
 
ポルトガルの得点者
 2分 アンドレ・ルレンソ
 5分 ベルナルド・サントス
 13分 ベルナルド・ロペス 
18分 ジョアン・カブラル 
20分 ゴンサロ・ルレイロ 
28分 ルイ・コインブラ 
35分 ベルナルド・ロペス