ビーチサッカー日本代表とポルトガル代表との親善試合が行われ、日本はアクロバティックなゴールで見せ場をつくった。



日本は5月に開催されたFIFAビーチサッカーワールドカップセーシェル2025の準々決勝でもポルトガルと対戦。日本はその試合では6-7で敗戦し、リベンジが期待された。



試合には、初招集となった元日本代表MF森岡亮太もプレイ。森岡は昨年限りで現役引退していたが、ビーチサッカーに転向し、ドーサルM.FC/アシヤへ加入していた。





ただ日本は開始直後に連続で失点しまう。自陣でのミスも重なりいきなり2点ビハインドとなったが、茂怜羅オズがボレーシュートを決め反撃の狼煙を上げると、さらに自陣からの強烈なロングシュートで大場崇晃のゴールをお膳立てする活躍を見せる。これで同点に追いついた日本は、江黒力が豪快なバイシクル、大場がオーバーヘッドでゴールを奪いビーチサッカーならではのアクロバティックなプレイでファンを魅力するものの、最後は地力で勝るポルトガルに4-7で敗れた。なお5日には、ポルトガル代表との第2戦が行われる。ポルトガルの得点者2分 アンドレ・ルレンソ5分 ベルナルド・サントス13分 ベルナルド・ロペス18分 ジョアン・カブラル20分 ゴンサロ・ルレイロ28分 ルイ・コインブラ35分 ベルナルド・ロペス