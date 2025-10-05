ビーチサッカー日本代表 昨季までJ1神戸・森岡亮太も出場 飛び出すアクロバットゴール 強豪ポルトガルにリベンジ目指し2連戦
ビーチサッカー日本代表とポルトガル代表との親善試合が行われ、日本はアクロバティックなゴールで見せ場をつくった。
日本は5月に開催されたFIFAビーチサッカーワールドカップセーシェル2025の準々決勝でもポルトガルと対戦。日本はその試合では6-7で敗戦し、リベンジが期待された。
試合には、初招集となった元日本代表MF森岡亮太もプレイ。森岡は昨年限りで現役引退していたが、ビーチサッカーに転向し、ドーサルM.FC/アシヤへ加入していた。
これで同点に追いついた日本は、江黒力が豪快なバイシクル、大場がオーバーヘッドでゴールを奪いビーチサッカーならではのアクロバティックなプレイでファンを魅力するものの、最後は地力で勝るポルトガルに4-7で敗れた。
なお5日には、ポルトガル代表との第2戦が行われる。
ポルトガルの得点者
2分 アンドレ・ルレンソ
5分 ベルナルド・サントス
13分 ベルナルド・ロペス
18分 ジョアン・カブラル
20分 ゴンサロ・ルレイロ
28分 ルイ・コインブラ
35分 ベルナルド・ロペス