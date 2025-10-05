新たな台風22号（ハーロン）が発生

気象庁によりますと、きょう（５日）午前３時に、小笠原近海で熱帯低気圧が台風第２２号になったと発表しました。

【画像を見る】今後の進路予想図／向こう16日間の全国各地の天気は？

台風22号は、きょう午前６時には父島の南南東約２６０キロにあって、ゆっくりした速さで西へ進んでいます。

中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで、中心の北東側３３０キロ以内と南西側２２０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

今後の進路予想図は【画像①】の通りです。

台風22号 今後の進路は？

台風の中心は、



あす（６日）午前６時には父島の南南西約２９０キロ

中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートル



あさって（７日）午前３時には日本の南

中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２５メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



８日午前３時には日本の南

中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４５メートル



９日午前３時には日本の南

中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



１０日午前３時には日本の南

中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



の予想となっています。

台風21号（マットゥモ）はどうなった？

台風21号は、きょう（5日）午前６時には南シナ海にあって、1時間に25キロの速さで西北西へ進んでいます。



中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルとなっています。



今後の進路予想図は【画像②】の通りです。

台風21号 今後の進路はどうなる？

台風の中心は、



きょう（５日）午後６時には華南

中心の気圧は９６５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４０メートル、

最大瞬間風速は５５メートル



あす（６日）午前６時には華南

中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４５メートル



台風は、その後熱帯低気圧に変わり、



あさって（７日）午前６時にはベトナム

中心の気圧は１００４ヘクトパスカル



の予想となっています。

10月も「台風に警戒」を！

(宮本大句見 気象予報士)

「今年は季節の進みが遅いため、10月も台風に警戒が必要になっていきそうです」



「平年であれば【画像③】のように、8月と9月が台風の発生数、接近数、上陸数が特に多くなっています。台風は太平洋高気圧の縁を回って日本に近づく傾向です」



「9月に比べて10月は、太平洋高気圧の勢力が弱まるため、それにあわせて10月は日本への接近が減ります」

「しかし、今年は季節の進みが遅く、依然として太平洋高気圧の勢力が強い状況です。6日（月）を中心に、平年の8月ごろのような強さになりそうです」



「今後少しずつ高気圧は後退し、季節が進む見込みですが、それに合わせて台風は、これまでの9月に通っていたような経路を今年の10月に通る可能性が考えられます」



「さらに、10月は日本のはるか南の海上のあたりで対流活動が活発になる予想であるため、台風の発生や進路に引き続き注意が必要です」

全国の天気への影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像⑤～⑫】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

今後の気象情報に注意してください。