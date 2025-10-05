◇ナ・リーグ地区シリーズ第1戦 ドジャース―フィリーズ（2025年10月4日 フィラデルフィア）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が4日（日本時間5日）、敵地でのフィリーズとの地区シリーズ第1戦にポストシーズン（PS）史上初の「1番・投手兼DH」で先発出場。初回は3者凡退と上々の立ち上がりを見せた。

初登板となったシチズンズバンク・パークで敵地ファンから大ブーイングを受ける中、先頭のターナーを外角スライダーで空振り三振。レギュラーシーズンで激しい本塁打王争いを繰り広げ、タイトルを1本差で譲った“ライバル”シュワバーには99マイル（約159・3キロ）の内角直球を狙われ、特大のフライを打たれ、ヒヤリとしたものの右翼フェンス手前の右飛に打ち取った。続くハーパーもボテボテの投ゴロに打ち取り、3者凡退と上々の立ち上がりを見せた。

3勝で突破が決まる地区シリーズの大事な初戦。DH制導入後の同一年度PSに先発投手として出場し、別の試合で投手以外で先発出場するのも初めて。過去に「PSで8番または9番以外の打順を打った先発投手」は1918年WS第4戦に「6番・投手」で出場したベーブ・ルース（レッドソックス）だけ。

シチズンズバンク・パークでは自身初登板で前日の練習では、キャッチボール後にシートが敷かれたマウンドに立ち、景色を確かめてシャドーピッチングを行い「凄く楽しみ。挑戦する気持ちを持ち、素晴らしいチームを相手に自分たちの野球をできれば勝機がある」と話した。

ただ、この日はブルペンでの投球練習中に敵地ファンから痛烈なヤジを浴びるなど試合前から“洗礼”を浴びたが、ブーイングにグラブを突き上げて笑顔を見せるなど、自身初のPS登板でも余裕たっぷりだった。

投げて、打って、そして勝利へ――。PSでは初の二刀流で新たな伝説を生んでみせる。