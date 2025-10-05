◆米大リーグ 地区シリーズ第１戦 フィリーズ―ドジャース（４日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、地区シリーズ第１戦の敵地・フィリーズ戦に「１番・投手」でスタメン出場。メジャー８年目にしてポストシーズン（ＰＳ）初登板を果たし、初回は無安打無失点で立ち上がった。

大ブーイングで迎えられた１回表先頭の１打席目は３球で空振り三振に倒れたが、１回裏のマウンドでは躍動した。首位打者の１番ターナーへの初球はスライダーでストライク。カウント２―２からスイーパーで空振り三振に斬ると、本塁打と打点の２冠に輝いた２番シュワバーの初球にはこの回最速の９９・８マイル（約１６０・６キロ）を計測。シュワバーをたたえる「ＭＶＰコール」も起きる中、５球目の９９マイル（約１５９・３キロ）直球で右飛に打ち取ったものの、右翼フェンス際まで運ばれ、マウンドでは苦笑いのような表情を浮かべた。３番ハーパーは投ゴロに仕留めた。

１８年にエンゼルス入りも６年間はチームがＰＳに進めず。ドジャースに移籍した昨季、自身初めてＰＳに進出したが、２３年９月に受けた右肘手術の影響で打者専念だったこともあって登板はなかった。

今季は６月から投手復帰。少しずつイニング、投球数を増やしていく異例の形だったが、１４試合に登板して１勝１敗、防御率２・８７をマークし、スネル、山本に次ぐ３番手として先発を任された。前日３日（同４日）の会見では「今はすごい楽しみにしています。もちろん緊張することもあると思うけど、シーズンをこれまで勝ってきて、またあしたプレーできることに喜びを感じている。健康な状態でまたあしたプレーできる状態を迎えられれば、それは自分にとって幸せなことだと思う」と思いを吐露していた。

フィリーズ戦は９月１６日に本拠地で対戦。５回無安打無失点で抑え、相性は悪くない。シュワバー、ハーパー、ターナーら強打者がそろっているが、「前回対戦した時とラインアップが変わっていると思うので、またそこもケアしながら、全体としてどういう風に抑えていくかを第一優先にして考えたいなと思います」と意気込んでいた。