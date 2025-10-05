◇ボーイズリーグ 第３４回北海道支部 秋季リーグ戦 最終節 札幌北広島ボーイズ９−１０札幌手稲ボーイズ（４日・札幌モエレ沼公園ほか）

リーグ戦最終節が行われ、札幌手稲ボーイズは、１０―９で札幌北広島ボーイズを下した。最大６点ビハインドをはねのけ、逆転勝利でリーグ戦を締めくくった。旭川大雪ボーイズは無敗の７連勝。１位通過で、１１日から始まる秋季北海道選手権に臨む。

札幌手稲ボーイズが逆転勝利で、６位から４位に順位を上げた。４回を終えて１―７。コールド負けも視野に入る中、５回に３本の長打で４得点。６回は打者一巡の猛攻で５点を奪い、一気に試合をひっくり返した。

前節では札幌ボーイズに２―８で敗戦。「毎回毎回同じことを言われていた」と試合後に越中築監督から雷が落ちた。今週の平日練習はノックやフリー打撃を行わず、ティー打撃とフィジカルトレーニングのみ実施。部員間で話し合いを重ね、課題だった野球に取り組む姿勢を見直してこの日の試合へ臨んだ。４番・斎藤陽斗一塁手（２年）は６回に三遊間をゴロで破る同点打を放ち、決勝のホームを踏んだ。「今まで自分たちは徹底力が足りなかった。今日はフライを上げないことをみんなで徹底していたので良かった」と、うなずいた。

１１日の選手権初戦では、再び札幌北広島ボーイズと対戦する。越中監督は「どこが相手でもうちの野球を貫きたい」と力を込めた。

〇…旭川大雪ボーイズは危なげなく、全勝突破だ。リーグ戦初先発の二瓶結登（２年）は、１２０キロ台前半の直球を武器に３回１安打３奪三振無失点。「初回は制球が乱れたけれど、２回以降は低めに集めることができた」と振り返った。４連覇を目指す選手権は３日で最大３試合を戦う。主将も担う右腕は「（エースの）神元ばかりに頼っていられない。少しでも長いイニングを投げて助けたい」と腕をまくった。